Muğla'da yabancı turistler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu - Son Dakika

Muğla'da tatil için bulunan yabancı turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, geçici süreyle kentte bulunan yabancı turistlerin hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Bu amaçla Muğla'ya gelen yabancı turistlere yönelik tur ve transfer hizmetlerini sağlayacak transfer araçları sürücüleri ile profesyonel turist rehberlerinin de hafta sonu belirli saatler için getirilen kısıtlamalardan muaf tutulmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teknik eğitim veren mühendislik fakültesi, tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitime devam eden 20 yaş altındaki öğrenciler de üniversite yönetimince ders programını gösteren belgeyi ibraz etmeleri halinde şehir içi veya şehirler arası seyahat edebilecek. Depolama alanı hariç olmak üzere toplam 100 metrekarenin altındaki yerlerin uygulamada bakkal (alkol satışı yapılan yerler hariç) olarak kabul edilmesi ve çalışma saati kısıtlamasına tabi tutulmamalarına karar verildi."

Kentte bulunan tüm ATM'lere ilgili banka şubesince, müşterilerin sıra beklerken sosyal mesafeye uymaları için zemine sosyal mesafeye uygun yer işaretlemeleri yapacağı belirtilen açıklamada, alınan kararlara uymayanlar hakkında adli işlem başlatılacağı vurgulandı.