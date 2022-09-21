Hurdadan aldığı klasik otomobilleri ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hurdadan aldığı klasik otomobilleri ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor

21.09.2022 11:14

Muğla'da yaşayan Mahmut Çiriş, hurdaya atılmış, çürümeye terkedilmiş ve birçok parçası kaybolmuş klasik otomobilleri el emeği ile yenileyerek eski ihtişamına kavuşturuyor.

Muğla'da yaşayan Mahmut Çiriş, hurdaya atılmış, çürümeye terkedilmiş ve birçok parçası kaybolmuş klasik otomobilleri el emeği ile yenileyerek eski ihtişamına kavuşturuyor.

Ortaca ilçesindeki iş yeri bulunan Çiriş, klasik otomobil tutkusu dolayısıyla bu araçların tamir ve bakımının yapıldığı atölye kurdu.

Önceleri tutkunu olduğu klasik otomobilleri hobi olarak satın alan Çiriş, Türkiye'nin dört bir yanından hatta ülke dışından getirilen otomobilleri de orijinal görünümüne kavuşturmaya başladı.

Burada işinin ehli kaporta ustaları ile çalışan Çiriş, aralarında ünlü isimlere ait olanların da bulunduğu bazı klasik otomobilleri fabrikadan ilk çıktığı gibi sıfır ayarında müşterisine teslim etmesiyle tanındı.

Hurdaya atılmış, çürümeye terkedilmiş ve birçok parçası kaybolmuş klasik otomobillerin ilk günkü ihtişamı ile yeniden trafiğe çıkmasını sağlayan Çiriş, onardığı araçları orijinal görünümleri ile satışa da sunuyor.

Klasik otomobillerin restorasyon süresi ise fiyatı, markası, modeli ve müşterinin isteğine göre değişiyor. Bazı araçların tamiri birkaç ay sürerken, bazıları aylar alıyor.

Çiriş, şimdi ise unutulmaz sesi ve yorumuyla Türk müziğinde iz bırakan Zeki Müren'e ait olduğu belirtilen klasik otomobili ilk günkü ihtişamına kavuşturmak için kolları sıvadı.

"Adeta sanat icra ediyoruz"

Mahmut Çiriş, AA muhabirine, klasik otomobil tutkunu olduğunu, işini severek yaptığını söyledi.

Hurdaya dönmüş bir aracı orijinal görünümüne kavuşturmak için titizlikle çalışarak adeta bir sanat icra ettiklerini ifade eden Çiriş, iş yerinde 1948'den 1978 modele kadar çok sayıda araç olduğunu belirtti.

Otomobillerin aslına uygun baştan aşağı yenilenerek trafiğe çıkarıldığını ifade eden Çiriş, şunları aktardı:

"Kendimi bildim bileli bu işin içindeyim. Tamircilikten başladım, bugüne kadar geldi ve ticarete dönüştü. Bugüne kadar elimden binin üzerinden klasik araç geçmiştir. Tamirini ve bakımını yaptığımız otomobillere yeni sahipleri ilgi gösteriyor. Eskiden klasik otomobil bulmak zor olmuyordu ancak şimdi bulmakta zorlanıyoruz. Elimizdekilere yeniden hayat vererek geçimimizi sağlıyoruz."

Zeki Müren'in klasik otomobili de onarılacak

Elinde, çok sayıda klasik otomobil bulunan Çiriş, bunların en değerlisinin de Türk müziğine vurduğu damga ile "Sanat Güneşi" olarak anılan Zeki Müren'e ait olduğu anlattı.

Daha önce de birçok ünlünün arabasının elinden geçtiğini belirten Çiriş, şöyle konuştu:

"Bir tek elimizde Zeki Müren'in 1951 model Pontiac arabası kaldı. Onu da artık ele almayı düşünüyoruz. Yakında faaliyete geçirmeye çalışacağız. Yeşilçam filmlerinin unutulmazları Filiz Akın, Ayhan Işık ve Fikret Hakan gibi isimlerin araçlarını da daha önceden yenilemiştik. Bu klasik otomobili yaklaşık 7 yıl önce Ankara'dan satın almıştım. Aracın tamirine başlamak için satış süreci, orijinal parçalarının bulunması gibi nedenlerle uzun süre bekledik. Aracın restorasyonuna şimdi başladık."

İlk olarak otomobilin kaportasında kısmi temizlik yaptığını ve boyaya hazırladığını aktaran Çiriş, Zeki Müren'in de kullandığı klasik otomobilde kaporta, boya, döşeme işlemlerinin yanı sıra elektrik ve mekanik bölümlerin de bir dizi işlemden geçirileceğini kaydetti.

Yaklaşık yarım asırdır kaporta ustası olarak çalıştığını ifade eden Ramazan Çiftçi de "Canlandırdığımız hurda araçları müşteriye teslim etmek bizim için mutluluk kaynağı, büyük bir zevk." dedi.

YORUMLAR
500
MSB'den Marmaris'teki yangını söndürme çalışmalarına helikopter ve İHA desteği MSB'den Marmaris'teki yangını söndürme çalışmalarına helikopter ve İHA desteği Son dakika haber! Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü Son dakika haber! Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü Konya'da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı Konya'da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Zeki Müren, Tragger, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hurdadan aldığı klasik otomobilleri ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galatport'da görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 1 öldü, 4 yaralı
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
15:34 Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine Ukrayna lideri Zelenski yorum yaptı: Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum
15:24 Rusya, Batı destekli Ukrayna ordusuna karşı yeni hamle yaptı! İşte kısmi askeri seferberlik kapsamına girenler...
15:04 Selena'daki Hades rolüyle hafızalara kazınan Sinan Çalışkanoğlu, yaşadıklarını anlattı: Beni görünce besmele çekerlerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 17:04:25. #1.11#
SON DAKİKA: Hurdadan aldığı klasik otomobilleri ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement