Muğla'da yerel tohum merkezi açıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerel tohum merkezi hizmete girdi.

Bodrum Belediye Başkanlığınca, geçen sene "Bodrum Özüne Dönüyor" sloganıyla gerçekleştirilen 1. Bodrum Tarım Çalıştayı sonuç bildirgesi kapsamında, hazırlıkları tamamlanan Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezinin açılışı yapıldı.

İlçe Belediye Başkanı Ahmet Aras, törende, Bodrum'un geleceğini, geçmişinden kopmadan şekillendirmek ve gelecek nesillere üretken bir kültür bırakmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bodrum'un geçmişinin tarıma dayalı olduğuna işaret eden Aras, "Bizden önceki nesillerin binlerce yıldır biriktirdiği, gözü gibi saklayıp kiler köşelerinde sakladığı tohumları alacağız ve bu tohum merkezimizde Karaovamızın bağrında saklayarak gelecek nesillere aktaracağız." diye konuştu.

Konuşmaların arından, tohum yetiştirme alanına aday tohumların dikimi gerçekleştirildi. Ata ve aday tohumların saklandığı merkezin açılışını gerçekleştiren davetiler, tohumların saklandığı alanı gezdi.

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (TARKO) Yönetim Kurulu üyeleri, Yarımadadaki çiftçilerden topladıkları yaklaşık 60 yıllık tohumları Belediye Başkanı Aras'a teslim etti.

Aralarında, 7 bin yıllık ata tohumlarının da olduğu çok sayıda yerel tohumu uygun koşullarda saklamak, üretmek ve çoğaltmak amacıyla kurulan merkezde, 133 metrekarelik tohum saklama alanı ile tohum çimlendirme ve laboratuvar bölümleri de yer alıyor.