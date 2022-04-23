Muğla'daki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nde iftar verildi - Son Dakika
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Muğla'daki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nde iftar verildi

23.04.2022 22:01
Muğla'daki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nde iftar verildi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve "gladyatörler şehri" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde, Yatağan Belediyesince iftar verildi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve "gladyatörler şehri" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde, Yatağan Belediyesince iftar verildi.

Helenistik dönem, Roma ve Bizans'ın yanı sıra Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri için de önem taşıyan Stratonikeia'da, her yıl birbirinden kıymetli eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

Dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'nın Köy Meydanı'nda düzenlenen iftar programına Muğla Valisi Orhan Tavlı, Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, kazı ekibi, kazıda çalışan işçiler ile gençler katıldı.

Katılımcılarla sıraya girerek yemeğini alan Vali Orhan Tavlı, ezanın okunmasıyla gençlerle iftarını açtı. Yemeğin ardından Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı dua etti.

İftarın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Hz. Muhammed'in Hayatı" kitabından ülke çapında yapılan sınavda dereceye giren gençlere ödüllerini Vali Orhan Tavlı verdi. Tavlı, iftarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İftara katılanlar daha sonra Valilikçe geçtiğimiz yıllarda restore edilerek ibadete açılan Şaban Ağa Camisi'nde namaz kıldı.

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Stratonikeia, Yatağan, Muğla, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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