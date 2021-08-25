Üye Girişi
Orman yangınlarında zarar gören çam balı üreticilerinin yaraları sarılıyor - Son Dakika

Orman yangınlarında zarar gören çam balı üreticilerinin yaraları sarılıyor

25.08.2021 12:31
Orman yangınlarında zarar gören çam balı üreticilerinin yaraları sarılıyor, System.String[]

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Bugün itibarıyla orman yangınlarında kovanları hasar gören üreticilere 1 milyon lira civarında ödeme gerçekleşti.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Bugün itibarıyla orman yangınlarında kovanları hasar gören üreticilere 1 milyon lira civarında ödeme gerçekleşti. Ödemeler devam edecek ayrıca arılı kovan desteği ödemeleri yangından etkilenen arıcılara yüzde 100 oranında artırılarak yapılacak." dedi.

Türkiye'deki çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin karşılandığı Muğla'da hasat başlamadan yaşanan orman yangınları bal üreticilerinin hasat çalışmalarını etkiledi.

Muğla ve ilçelerinde yaşanan orman yangınları nedeniyle bölgedeki üreticilerden yaklaşık 5 bin arı kovanı kaybı yaşandı. Bölgede bulunan ekipler tarafından da üreticilerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürütülüyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, yangının ilk başladığı günden bu yana 834 personel ile sahada olduklarını söyledi.

Yaklaşık 650 bin konaklama kapasiteli alanın yangından etkilendiğini anlatan Saylak, yangın afetinde 3 bin civarı arılı kovan ile bin 500 civarı boş kovanın zarar gördüğünü tespit ettiklerini vurguladı.

Yangının başladığı ilk günden itibaren saha tetkikleri ile afet bölgesinde konaklayan kolonileri tespit ederek üreticilere gerekli uyarıları yaptığını dile getiren Saylak, arılı kovanların yangın bölgelerinden tahliyesini sağlayarak daha büyük kayıplar yaşanmasının önüne geçildiğini kaydetti.

Basralı konaklama alanlarının kayıplarına hızlı ve yerinde çözümler üretmek adına yangından etkilenmeyen bölgede 163 bin yeni konaklama kapasitesi oluşturduklarını anlatan Saylak, şunları söyledi:

"596 bin konaklama noktamızda yangından etkilenen üreticilerimize konaklama önceliği sağlayarak, oluşabilecek konaklama sorunlarının büyük ölçüde önüne geçtik. Ayrıca DKMP Genel Müdürlüğümüz tarafından arı konaklamasına açılan milli park alanları ile yangından etkilenen üreticilerimiz arıcılık faaliyetleri konusunda bir nebze daha rahatlatıldı."

Bakanlığın çam balı üretiminin sürdürülebilirliği ve Basra böceği için yaşamsal öneme sahip kızılçam orman alanlarının yeniden kazanılması amacıyla bölgede kızılçam dikimi ve gelişimine büyük önem verdiğini vurgulayan Saylak, orman alanlarına komşu yerleşim yerlerine yangın koruma bantları oluşturmak ve bu bölgelerde yaşayan orman köylülerine ek gelir sağlamak amacıyla ballı ve meyveli ağaç türlerinin dikileceğini kaydetti.

"İlk etapta 1 milyon ödeme yapıldı"

Arıcılara sağlanan destekler hakkında da bilgi veren Saylak, "Bugün itibarıyla yangında kovanları hasar gören üreticilere 1 milyon lira civarında ödeme gerçekleşti. Ödemeler devam edecek ayrıca arılı kovan desteği ödemeleri, yangından etkilenen arıcılara yüzde 100 oranında artırılarak yapılacak. Bal üretimi için de ekstra destek sağlanacak." diye konuştu.

Barış Saylak, yetersiz besin nedeniyle arı ölümlerinin önüne geçmek amacıyla da üreticilere Konya Büyükşehir Belediye ile Torku firması iş birliğinde 200 ton arı yemi ve arı şekeri ulaştırıldığını kaydetti.

"Yangından zarar gören kovanlar en kısa sürede yenilenecek"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin ise yanan alanların tekrar bal üreticilerine kazandırılması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Çam balını çok önemsediklerini belirten Şahin, Muğla'da 6 bin arıcı aile ve bu ailelere ait 1 milyon 250 bin kovanın bulunduğunu belirtti.

Muğla'ya dışarıdan gelen gezginci arıcılarla 3,5 milyon kovanın bal üretimine katıldığını dile getiren Şahin, şunları söyledi:

"Muğla zaten çam balında bir merkez. Dünyanın merkezi. Dolayısıyla Muğla'da arıcılık yapılmak zorunda. Milli parkların artık arıcılığa açılması mutluluk verici. Tarım ve Orman Bakanımızın gerek kredi borçlarının erteleneceği gerekse desteklemelerin yüzde 100 artacağı yönündeki açıklamaları üreticilerimizin yüreğine su serpti. Bakanımıza teşekkür ediyorum. Yangından zarar gören kovanlar da inşallah en kısa sürede yenilenecek ve üreticimiz bal üretmek için çaba gösterecek."

Orman yangınlarında zarar gören çam balı üreticilerinin yaraları sarılıyor
Orman yangınlarında zarar gören çam balı üreticilerinin yaraları sarılıyor
Orman yangınlarında zarar gören çam balı üreticilerinin yaraları sarılıyor
Orman yangınlarında zarar gören çam balı üreticilerinin yaraları sarılıyor

Orman Yangınları, Barış Saylak, Tarım, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orman yangınlarında zarar gören çam balı üreticilerinin yaraları sarılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım 12:55 Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi 12:27 Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor 12:14 Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor
Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor 11:49 Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor Yıllar önce 11:42 Yıllar önce "UFO gören güvenlikçi" diye haber olan adam, annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp intihar süsü vermiş Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı 11:15 Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı
Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor 10:55 Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim 10:30 Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim

Son Dakika Haberleri
13:04 Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi
12:55 Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım
12:27 Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi
12:12 Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi
11:47 Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor
11:15 Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı
11:08 Bugün gram altının fiyatı 483 liradan işlem görüyor
11:05 Bu karar afet bölgeleri için! Antalya'daki yangın ile Kastamonu ve Sinop'taki sel alanları kamulaştırılıyor
11:03 Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü
10:55 Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor
Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi         
13:04
Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi         
12:31
Eski dostlar, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki gerginlik sona erdi Eski dostlar, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki gerginlik sona erdi         
12:20
Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi         
12:12
Canlı yayında yaptığı Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor         
11:47
İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada         
11:25
Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü         
11:03
Süt fiyatlarındaki artış vatandaşı şaşırttı! 1 litre sütün fiyatı 9 liraya ulaştı Süt fiyatlarındaki artış vatandaşı şaşırttı! 1 litre sütün fiyatı 9 liraya ulaştı         
10:31
Taliban sözcüsü: Tüm ülkelerden özellikle de Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz Taliban sözcüsü: Tüm ülkelerden özellikle de Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz         
10:17
Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa         
10:05
Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti         
10:00
Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı         
21:08
Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor         
20:29
Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu         
18:22
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston "Gençlik hatamdı" diyerek itiraf etti: Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdim         
18:17
Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu         
17:56
Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 13:26:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Orman yangınlarında zarar gören çam balı üreticilerinin yaraları sarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement