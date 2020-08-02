MUĞLA DATÇA'DA ÇADIR KAMPLAR TATİLCİ AKININA UĞRADI - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki çadır kamplar, Kurban Bayramı'nda hem izole hem de doğayla iç içe tatil geçirmek isteyenlerin akınına uğradı.

İlçe merkezine 25 kilometre mesafede yer alan Palamutbükü sahilindeki Akçabük Çadır kampı, en yoğun günlerini yaşıyor. Çam ağaçlarıyla kaplı 35 dönümlük alandaki 400 çadır kapasitesine sahip olan kampta, bayram tatilinde tüm yerler doldu. Datça Yarımadası'nın güneyinde, Akdeniz'in kıyısındaki kampta 7'den 70'e her yaştan tatilci, çam ağaçlarının gölgesinde, denize sıfır ve doğayla barışık bir ortamda tatil yapıyor.

Kampta çadır kurmanın bedeli 2 kişilik 75 TL, 3 kişilik 100 TL ve 4 kişilik 150 TL olarak değişiyor. Çadırı olmayanlara ise 100 TL'ye 2 kişilik, 150 TL'ye 3 kişilik, 200 TL'ye ise 4 kişilik çadır kiralanabiliyor.

AMCA-DAYI, HALA-TEYZE VE ÇOCUKLARI

Akçabük Çadır kampının bu yılki en renkli grubu, Zonguldak'ın Ereğli İlçesinden gelen Kuzenler grubu oldu. Kampta, 12 ayrı çardır kurup birlikte tatil yapmanın keyfini çıkaran 35 kişi, aynı akraba grubundan oluşuyor. Amca, dayı, hala ve teyzeler ile çocuklarından oluşan tatilciler, kampta çadırlarını kurdukları alanda, Zonguldak Ereğlisi'nde oturdukları mahallerinin adının yer aldığı cadde tabelasını da asmayı ihmal etmedi. Kuzenler grubunun sözcülerinden ilaç mümessili 47 yaşındaki İlker Arslan, kalabalık bir aileye sahip olduklarını belirterek, "Çadır tatilleri bizim geleneğimizde var. Büyüklerimizden biz böyle gördük. Babamlar 7, annemler 9 kardeşler. Ege ve Akdeniz sahillerinde onlarca yıllarca kuzenler olarak birlikte çadırlarda tatil yapmışlardı. Aradan 20 yıla yakın zaman geçti. Onların çocukları ve torunları olarak bu geleneği sürdürmek için, bayrağı biz devraldık. İlk kez geçen yıl Bodrum'un Çökertme koyunda 40 kişi bir araya geldik. Kuzenler olarak bu yıl ikinci kez çadır kampta buluştuk. Gelenlerin tamamı birinci derece yakın akrabalar ve yüzde 60-70'i Ereğli'den, ayrıca Ankara ve Marmaris'ten gelenler var. Ancak Almanya'daki kuzenlerimiz bu yıl koronavirüs nedeniyle kampa katılamadılar. Bu geleneği biz de çocuklarımıza miras bırakmak istiyoruz" dedi.

Arslan'ın kuzeni makine mühendisi 44 yaşındaki Soner Arslan ise Datça'da kamp yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. Arslan, "Datça'nın havası denizi ve güneşi çok güzel. Burada kuzenler olarak bir arada bulunmaktan çok mutluyuz" diye konuştu.

Datça'da, 'Kuzenler Grubu'nun dışında tatilini çadırda geçirenlerden Aydınlı ziraat mühendisi 29 yaşındaki Doğucan Yılmaz ise, sadece bu yıl değil geçmiş yıllarda da kaplarda tatil yaptığını belirtti. Yılmaz, "Bu yıl çadır kamplara ilginin arttığını gördüm. Bunun sebebi muhtemelen pandemidir diye düşünüyorum. İnsanlar daha steril ortamları tercih ediyorlar. Zorlukları olmakla beraber kamplar çok renkli ve güzel geçiyor. Çadır tatillerini bir kere yapanlarda bu alışkanlık haline geliyor" dedi.