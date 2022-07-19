Muğla Jandarması orman yangını teyakkuzunda - Son Dakika
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Muğla Jandarması orman yangını teyakkuzunda

19.07.2022 00:33
Muğla Jandarması orman yangını teyakkuzunda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından fırtına ve düşük nem nedeniyle Muğla'ya yangın uyarısı yapılmasının ardından jandarma ekipleri ormanlık alanlarda devriye görevine çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından fırtına ve düşük nem nedeniyle Muğla'ya yangın uyarısı yapılmasının ardından jandarma ekipleri ormanlık alanlarda devriye görevine çıktı.

Orman yangını konusunda en hassas iller arasında yer alan Muğla'da son yılların en sıcak mevsimi yaşanırken, Marmaris ve Datça'da çıkan orman yangınları sonrası tüm kurumlar teyakkuza geçti. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muğla'nın 13 ilçesinde gerçekleştirilen devriye görevinde vatandaşların yaşadıkları alanlarda ateş ve sigara konusunda uyarılarda bulunuldu. Ula Akyaka Jandarma Karakol ekipleri tarafından Akyaka-Akbük arasındaki ormanlık alanda motorize ekipler ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri devriye görevi yaptı. Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı motorize ekipleri, ormanlık alanda yapılan devrinin yanında dron ile de bölgenin ormanlık alanını taradı. Ekipler, Akyaka Orman Çadır Kampı'na giderek burada tatillerini geçiren vatandaşları ateş yakmamaları ve sigara izmariti konusunda uyardı. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yılanlı bölgesinde ormana hakim tepelerde dürbün ile ormanlık sahayı kontrol etti. Ekipler, orman yollarında dolaşarak devriye görevini yürüttü.

Muğla genelindeki 13 ilçede, 102 araç ve 335 personel ile denetimler önümüzdeki günlerde de sürecek. - MUĞLA

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Son dakika haberleri: Muğla Jandarması orman yangını teyakkuzunda Son dakika haberleri: Muğla Jandarması orman yangını teyakkuzunda Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla Jandarması orman yangını teyakkuzunda - Son Dakika

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