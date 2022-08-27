İbrahim Tatlıses dahil 8 kişi ölümden dönmüştü! Alkollü çıkan kamyon şoförü salıverildi - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses dahil 8 kişi ölümden dönmüştü! Alkollü çıkan kamyon şoförü salıverildi

27.08.2022 14:04

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in içinde olduğu araç, 25 Ağustos'ta karşı şeritten gelen kamyonla çarpışmıştı. Tatlıses'in de olduğu 8 kişinin yaralandığı kaza sonrasında kanında alkol tespit edilen kamyon sürücüsü Gültekin Gülsoy, ifadesinin ardından salıverildi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses içinde olduğu araç, 25 Ağustos'ta karşı şeritten gelen araçla çarpışarak kayalıklara savruldu. Kazada minibüste bulunan İbrahim Tatlıses, polis memuru Alper Arıcıoğlu, Metin Cantimur, Uğur Yılmaz, Mevlüt Aykı, Berka Gül, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy ve otomobildeki T.Ş. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Tatlıses'in bulunduğu minibüs, alev aldı. Aracın yandığını gören Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada alkollü çıkan kamyon şoförü serbest bırakıldı

AYAK TARAK KEMİKLERİNDE KIRIK

Araçta sıkışan İbrahim Tatlıses, alevlerin söndürülmesinin ardından ekiplerin müdahalesi sonrası yaklaşık 1 saatte çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Tatlıses, bölgedeki özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların genel müdahalesi sonrası Tatlıses'in ayak tarak kürek kemiklerinde kırık olduğu tespit edildi.

İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada alkollü çıkan kamyon şoförü serbest bırakıldı

SAHNEYE AYAKLARI SARGILI ÇIKTI

İbrahim Tatlıses, aynı günün akşamına taburcu olduktan sonra ambulansla sahne alacağı restorana götürüldü. Tatlıses, ayakları sargılı olarak tekerlekli sandalyeden şarkılarını söyledi. Tatlıses, dün akşam da Çeşme'de konser verdi. Tatlıses dışındaki diğer yaralılar da tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi.

İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada alkollü çıkan kamyon şoförü serbest bırakıldı

KANINDA ALKOL ÇIKAN KAMYON ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI

Kamyon şoförü Gültekin Gülsoy'un ifadesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracın hakimiyetini kaybettiğini ve kazanın şokunu yaşadığını söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy'un yapılan muayenesinde, kanında 0.10 promil alkol tespit edildiği belirtildi. Gülsoy işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu arada Tatlıses'in şoförü Uğur Yılmaz da ifadesinde karşı yönden gelen kamyonla bir anda çarpıştığını ve büyük şok yaşadığını ifade etti.

İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada alkollü çıkan kamyon şoförü serbest bırakıldı
İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada alkollü çıkan kamyon şoförü serbest bırakıldı
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Tatlıses, iki ayak tarak kemiğinde kırık ile Çeşme'de sahne aldı Tatlıses, iki ayak tarak kemiğinde kırık ile Çeşme'de sahne aldı Sanatçı İbrahim Tatlıses'in ardından kazada yaralanan 7 kişi de taburcu edildi Sanatçı İbrahim Tatlıses'in ardından kazada yaralanan 7 kişi de taburcu edildi
Kaynak: DHA

İbrahim Tatlıses, Uğur Yılmaz, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbrahim Tatlıses dahil 8 kişi ölümden dönmüştü! Alkollü çıkan kamyon şoförü salıverildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses dahil 8 kişi ölümden dönmüştü! Alkollü çıkan kamyon şoförü salıverildi - Son Dakika
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