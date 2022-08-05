Çalışmalara helikopterli destek - Son Dakika
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Çalışmalara helikopterli destek

05.08.2022 17:17
Çalışmalara helikopterli destek

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaybolan 26 yaşındaki Vedat Altun için Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde başlatılan çalışmalara polis helikopteri havadan destek verdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaybolan 26 yaşındaki Vedat Altun için Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde başlatılan çalışmalara polis helikopteri havadan destek verdi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıfta okuyan ve yaz döneminde Bodrum'a çalışmaya gelen 26 yaşındaki Vedat Altun isimli genç, 6 Temmuz günü Torba Mahallesinde çalıştığı otelden 'hava almaya çıkıyorum' deyip bir daha otele dönmedi.

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç için en son görüldüğü Torba Kavşağı ve çevresinde havadan ve karadan arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalara çok sayıda polis, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, 4 adet dron ve kadavra köpekleri ile katıldı. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD, UMKE ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekibi de destek veriyor.

Dalaman'dan havalanan polis helikopteri de arama kurtarma faaliyetine havadan destek verdi. Alçak uçuş yapan helikopterle bölge detaylı bir şekilde tarandı. - MUĞLA

YORUMLAR
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Bodrum'a çalışmaya gelen genç 1 aydır kayıp Bodrum'a çalışmaya gelen genç 1 aydır kayıp Bodrum'da ünlü isimlerin sahne aldığı mekan yıkılıyor Bodrum'da ünlü isimlerin sahne aldığı mekan yıkılıyor
Kaynak: İHA

Vedat Altun, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalışmalara helikopterli destek - Son Dakika

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