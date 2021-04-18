Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi Ege Denizi açıklarında saat 19.26'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alındığını bildirdi.
Kandilli Rasathanesi'nden de Datça açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklama geldi. Kandilli, depremi 4.4 büyüklüğünde ve yerin 9.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.
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