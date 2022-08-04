Asayiş Büro Amirliği İnfaz Ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmaların sonucunda hakkında Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan F.M.E'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları çalışması sonucu hükümlü, polis ekiplerince Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Asayiş Büro, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 15 yıl cezası olan hükümlü polise takıldı - Son Dakika

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