Muğla'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

04.08.2022 19:29
Muğla'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında "hırsızlık" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.M.E'nin ilçede olduğunu tespit etti.

Polislerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.???????

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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