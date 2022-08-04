Muğla'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında "hırsızlık" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.M.E'nin ilçede olduğunu tespit etti.
Polislerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.???????
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