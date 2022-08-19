Muğla'da araçtan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da araçtan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

19.08.2022 16:05
Muğla'da araçtan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobildeki çantadan para çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobildeki çantadan para çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Babataşı Mahallesi Egitimci Kazım Caddesinde P.K. kızını kreşten almak için 26 AAT 148 plakalı otomobilini yol kenarına park ederek ayrıldı.

Araca geldiğinde arka koltuktaki para bulunan çantasını bulamayan P.K durumu polis ekiplerine bildirdi.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada hırsızlık olayını H.D.D'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada, 7 bin 600 lira, 20 sterlin ve 2 dolar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Kaynak: AA

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da araçtan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da araçtan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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