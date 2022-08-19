Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada, 7 bin 600 lira, 20 sterlin ve 2 dolar ele geçirdi.

Kaynak: AA

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da araçtan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.