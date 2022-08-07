Marmaris'te geçen seneki yangında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor - Son Dakika
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Marmaris'te geçen seneki yangında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor

07.08.2022 11:11
Marmaris'te geçen seneki yangında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçen sene çıkan orman yangınında evleri zarar gören aileler, devlet desteğiyle yapılan yeni konutlarına kavuşuyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçen sene çıkan orman yangınında evleri zarar gören aileler, devlet desteğiyle yapılan yeni konutlarına kavuşuyor.

29 Temmuz 2021'de başlayan orman yangınında, Osmaniye Mahallesi'ndeki evleri ağır hasar gören 9 aile için çalışma gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla yangın sonrası başlatılan hasar tespit çalışmalarının ardından, evlerini kaybeden ailelere TOKİ aracılığıyla yeni konutlar inşa edildi.

Yangın mağdurları taleplerine göre inşa edilen tek katlı ya da iki katlı müstakil evlerinde yaşayacak. Konutların 10 gün içerisinde ailelere teslim edilmesi planlanıyor.

Yapımı büyük ölçüde tamamlanan iki katlı evini gezen 68 yaşındaki Kazım Aykutalp, AA muhabirine, yangından hemen sonra devletin tüm kurumlarıyla yanlarında olduğunu, her şeyleriyle ilgilenildiğini ifade etti.

"Kendi imkanlarımızla bu evleri yaptıramazdık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD, TOKİ, Muğla Valiliği başta olmak üzere tüm kurumların kendilerine sahip çıktığını belirten Aykutalp, şunları söyledi:

"Devletimiz tüm kurumlarıyla bu süreci çok sıkı takip etti, bizi hiç yalnız bırakmadı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Yaşadığımız yangın felaketi çok tehlikeli ve kötüydü. O süreçten sonra gerçekten devletimiz yanımızda oldu, her türlü yardımı yaptı. Burada çalışanlar çok iyi niyetle güzel işler çıkardı."

Aykutalp, konutların birkaç eksiği kaldığını anlatarak, yeni evlerin işçiliğinin de mükemmel olduğunu söyledi.

"Kendi imkanlarımızla bu evleri yaptıramazdık. Devletimizden Allah razı olsun, yaptı. Benim beklentilerime fazlasıyla cevap verdiler. Devleti temsil eden kurumların çalışanları, iş yapan firmalar zorlu doğa şartlarında inanılmaz mücadele ettiler" diyen Aykutalp, büyük bir felaketten sonra bambaşka duygularla evlerine taşınma hazırlığı yaptıklarını belirtti.

Aykutalp, 10 gün içinde yeni evlerinde yaşamaya başlayacaklarını dile getirerek, yeni evinin balkonunu çok sevdiğini, Bakan Kurum'a balkonda çay ikram ederek teşekkür etmek isteğini ifade etti.

"Yanan evlerimizin yerine daha iyisini yaptılar, mutluyuz"

Yeni evine taşınmaya hazırlanan 75 yaşındaki Mustafa Yücel ise yuvalarının güzel olduğunu belirterek, "Yanan evlerimizin yerine daha iyisini yaptılar, mutluyuz. Evlerimize birkaç güne yerleşeceğiz." diye konuştu.

Devlet yetkililerine teşekkür eden 55 yaşındaki Osman Mısır da evleri tamamlanana kadar devletin tüm kurumlarının kendileriyle yakından ilgilendiğini aktardı.

Büyük bir yangın yaşadıklarını anlatan Mısır, "Yaşadığımız yangın sonrasında yeni evimizin tamamlanması bizi mutlu etti. Bir daha böyle büyük acılar yaşanmasın." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te geçen seneki yangında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor - Son Dakika

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