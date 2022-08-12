Marmaris'te makilik yangını çıkaran çobana gözaltı - Son Dakika
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Marmaris'te makilik yangını çıkaran çobana gözaltı

12.08.2022 13:46
Marmaris'te makilik yangını çıkaran çobana gözaltı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki makilikte çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki makilikte çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü. Keçilere saldıran yılanları uzaklaştırmak için yaktığı ateşin yangına neden olduğunu itiraf eden çoban Ömer Cankurt (15), gözaltına alındı.

Söğüt Mahallesi Kızılyer mevkisindeki makilikten saat 11.00 sıralarında dumanlar yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gönderilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter ve 3 uçak ile havadan, 14 arazöz, 4 ikmal aracı ve 63 orman işçisi ile de karadan müdahalede bulunuldu. Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında, 1 hektarlık alan zarar gördü. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz'ın talimatıyla yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için 2 asayiş timi görevlendirildi. Jandarma ekipleri, keçilere saldıran yılanları uzaklaştırmak için yaktığı ateşin yangına neden olduğunu itiraf eden çoban Ömer Cankurt'u gözaltına aldı. Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Marmaris, Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te makilik yangını çıkaran çobana gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te makilik yangını çıkaran çobana gözaltı - Son Dakika
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