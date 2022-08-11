Muğla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Muğla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

11.08.2022 20:02
Muğla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ağaçların da bulunduğu otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ağaçların da bulunduğu otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Tabakhane Mahallesi Basmacı Sokak'taki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu itfaiye ekiplerine bildiren vatandaşlar, yangına kovalarla su taşıyarak müdahale etti.

İlk müdahale aracının ulaşamadığı bölgeye, ekiplerce yangın söndürme tüpleri taşındı.

Ağaçların ve evlerin de bulunduğu bölgedeki yangın, ekiplerin de müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İtfaiye ekiplerince bölgede soğutma çalışması yapıldı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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