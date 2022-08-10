Ormanlık alanda yapılan aramada, 35 Afganistan , 41 Bangladeş , 7 Eritre , 2 Somali , 2 Pakistan ile birer Türkmenistan ve Yemen uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Kamyonetlerin kasasında çok sayıda boş su şişesi olduğunu gören ekipler, araçlarla bölgeye düzensiz göçmen getirildiğini tespit etti.

Kaynak: AA

Seydikemer, Jandarma, Hisarcık, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da 89 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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