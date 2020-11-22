Muğla'nın turistik ilçelerinde sahillerde sıcak hava yoğunluğu - Son Dakika

Muğla'nın turistik ilçelerinde sahillerde sıcak hava yoğunluğu

22.11.2020 14:23

Muğla'nın turistik ilçeleri Fethiye, Marmaris ve Bodrum'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Muğla'nın turistik ilçeleri Fethiye, Marmaris ve Bodrum'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece ölçüldüğü Fethiye'de, vatandaşlar ve yabancı turistler Belcekız Plajı'nda denize girdi, bazıları da güneşlendi ve sahilde yürüyüş yaptı.

Macera tutkunları ise Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezinden yamaç paraşütüyle uçarak Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını havadan izleme fırsatı buldu.

Sahilde güneşlenen ve balık tutan vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi.

Bodrum ilçesinde Kumbahçe, Gümbet ve Paşatarlası plajlarında vatandaşlar ve turistler güneşlendi, bazıları da denize girdi. Sahile yakın cadde ve sokaklarda yürüyüşe çıkan vatandaşların da çoğunlukla maske taktığı, mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Denize giren Fatih Altın, hava ve deniz suyu sıcaklığının kasım ayına göre çok güzel olduğunu, sıcak havayı denize girerek değerlendirdiğini söyledi.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Marmaris'te de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, denize girip sahilde aileleriyle vakit geçirdi.

Uzunyalı ve İçmeler sahilleriyle Marmaris Belediye Halk Plajı'nda kent sakinleri ve turistler yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar da deniz bisikletine bindi ve balık tuttu.

Polis ve zabıta ekipleri kentin işlek caddeleri ve sahil bölgelerinde sık sık kontroller yaparak maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi uyarısında bulundu.

Muğla'nın turistik ilçelerinde sahillerde sıcak hava yoğunluğu
Muğla'nın turistik ilçelerinde sahillerde sıcak hava yoğunluğu
Muğla'nın turistik ilçelerinde sahillerde sıcak hava yoğunluğu
Muğla'nın turistik ilçelerinde sahillerde sıcak hava yoğunluğu

Marmaris, Fethiye, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Muğla'nın turistik ilçelerinde sahillerde sıcak hava yoğunluğu - Son Dakika


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