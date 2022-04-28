Muğla turizmi Özbekistan ve Kırgızistan'dan tur operatörlerine tanıtıldı - Son Dakika

Kırgızistan ve Özbekistan'dan gelen tur operatörü ile seyahat acentesi temsilcilerine Muğla'nın gözde turizm merkezleri gezdirildi.

Tanıtım çalışmaları kapsamında kentte konuk edilen yabancı turizmciler, Fethiye, Ölüdeniz, Dalaman, Dalyan ile Marmaris'teki tarihi ve doğal güzelliğe sahip yerleri yakından görme imkanı buldu.

Roxana Tur'u temsilen geziye katılan AviaStore Seyahat Acentesi Müdürü Muzaffar Kazakova, daha önce Türkiye'ye birçok kez geldiğini ancak ilk defa gördüğü Muğla'ya hayran kaldığını söyledi.

Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Asya'dan turistlerin farklı bir tatil anlayışına alıştırıldığını belirten Kazakova, "Marmaris'teki tatil tarzı bizim alışageldiğimiz tatillere göre daha farklı. Katıldığımız gezi sayesinde bu bölgeyi tanıma imkanımız oldu. Bölgeyi müşterilerimize nasıl pazarlayacağımızı iyice anlamış olduk. Burası bambaşka bir Türkiye. Burada insan doğa içinde gerçekten sükunet ve rahatı buluyor." dedi.

Kazakova, Kırgızistan'ın Oş kentinden turistlerin direk uçuşla Dalaman'a geleceklerini, Ortaca, Fethiye ve Marmaris'te tatil yapabileceklerini kaydetti.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ise bölge turizmi için yeni pazar arayışları içinde olduklarını ifade etti.

Bu sezon farklı ülkelerden Muğla'ya turist çekeceklerini anlatan Güvenç, "Kırgızistan ve Özbekistan pazarlarında da etkin bir tanıtım yapmak için uzun zamandır çalışıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında önemli acente ve tur operatörlerinin temsilcilerini getirerek Muğla'yı tanıtıyoruz." diye konuştu.