Muğla Valiliği telefon dolandırıcılarına karşı uyardı - Son Dakika

Muğla Valiliği, telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı.

Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kendisini polis ve jandarma olarak tanıtan bazı kişilerin dolandırıcılık yapmaya çalıştığı bildirildi.

Son günlerde kötü niyetli bazı kişilerin telefonda kendisini Sağlık Bakanlığı yetkilisi olarak tanıttığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Evlerinizde 65 yaş ve üzeri yaşayan olup olmadığını, şayet varsa kendilerini hafta sonu sokağa çıkma yasağı izni hakkında bilgi vermek istediklerini söyleyerek aldıkları telefon numaralarından 65 yaş üstü kişileri arayıp kendilerini polis, asker, savcı şeklinde tanıtarak banka bilgilerini almaya çalıştıkları bilgisi Valiliğimize ulaşmıştır. Bu tür kişilere itibar edilmemesi ve ivedilikle emniyet ve jandarma birimlerine bilgi verilmesi gerekmektedir. "