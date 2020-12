Muğla Valisi Tavlı'dan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Tavlı, mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık'ın, engellilerle hayatı paylaştığımız, daha duyarlı ve daha sorumlu bir anlayışla farkındalıklar oluşturmaya çalıştığımız, sevginin ve umudun tüm dünyaya yayıldığı anlamlı bir gün olduğunu belirtti.

Türkiye'de son yıllarda engelli vatandaşların hayat şartlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi ve geleceğe güvenle bakmaları konusunda önemli çalışmalar ve yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirildiğine dikkati çeken Tavlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

".Yapılan köklü değişiklikler, sosyal destekler ve teşviklerle artan hizmet çeşitliliği, engelli kardeşlerimizin hayatın her alanına etkin katılımını kolaylaştırmış, toplumla bütünleşmelerini sağlamıştır. Kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret göstermek, sorunların çözümünde engelli kardeşlerimize destek olmak, onların hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir. Engelli kardeşlerimiz, önlerindeki fiziki ve sosyal engeller kaldırıldığında ve kendilerine fırsat verildiğinde, spordan sanata, eğitimden iş dünyasına kadar hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılarla, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek oluyorlar. Bu duygu ve düşüncelerle; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, toplumsal duyarlılığımızın artmasına vesile olması temennisiyle, engelli kardeşlerimize başarı, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."