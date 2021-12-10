Muğla ve ilçelerinde sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Muğla'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Menteşe ilçesinde sağanak nedeniyle birçok ana ve ara yolda su birikintisi oluştu. Su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Bodrum ilçesinde gün boyu süren fırtınanın ardından akşam sağanak etkisini gösterdi. İlçe merkezi başta olmak üzere, bazı ana güzergah ve cadde aralarında su birikintileri oluştu. Trafikte de zaman zaman aksamalar meydana geldi. Belediye ve polis ekipleri, sağanaktan etkilenen noktalarda devriye gezdi.

Milas ilçesinde İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarlarını değerlendirdi. Çağrı merkezine 100'ü aşkın su baskını ihbarı geldiği bildirildi. Ekipler, su baskını yaşanan yerlere müdahalede bulundu.

Emek Mahallesi'nde de bir apartmanın avlusu, ardından zemin kattaki ev suyla doldu. Ev eşyalarında hasar meydana gelirken, apartman sakinleri eve giren suyu tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, biriken suyun tahliyesini sağladı.

Marmaris-Muğla kara yolunda yağışın yol açtığı heyelan nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Beldibi Mahallesi Karadere mevkisinde kara yoluna düşen kaya parçaları nedeniyle bazı araçların lastiklerinde hasar oluştu. Sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kentte yağışların yarın da devam etmesi bekleniyor.