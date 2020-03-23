Muğlalı Aylin, uzaktan eğitimden memnun - Son Dakika
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Muğlalı Aylin, uzaktan eğitimden memnun

6 saat önce

KORONAVİRÜS nedeniyle evde eğitim gören öğrencilerden Muğlalı Aylin Dağdeviren, "Bu uygulama için yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.

Muğlalı Aylin, uzaktan eğitimden memnun, System.String[]

KORONAVİRÜS nedeniyle evde eğitim gören öğrencilerden Muğlalı Aylin Dağdeviren, "Bu uygulama için yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Türkiye'de de görülmeye başlayınca önlemler artırıldı. Bu kapsamda okullara ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı, tatil sürecinde öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için uzaktan eğitim sistemini geliştirerek devreye aldı. Bu sabahtan itibaren TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılan eğitimlerle öğrenciler, televizyon başından ders öğrenmeye başladı. Menteşe Atatürk İlkokulu 3'ncü sınıf öğrencisi bedensel engelli Aylin Dağdeviren, sabah televizyon karşısına geçerek ders yaptı. Aylin, "Sınıftaki gördüğümüz eğitimle hiçbir farkı yok. Bu uygulama için yetkililere teşekkür ediyorum. Büyüyünce vali olmak istiyorum" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise, "Bakanımıza sisteme verdiği emekten dolayı teşekkür ediyorum. Muğla genelinde 153 bin öğrencimiz bulunuyor. Şuanda çocuklarımız anne ve babaların sorumluluğunda olabilir. Sınıf öğretmenlerimizden rica ediyorum. Evlatlarımızın takibini yakından yapmalarını rica ediyorum" diye konuştu.


Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:01 Kaynak: DHA

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