Feyzi Oyanbaş ise "Kadim bir geleneği yaşatıyoruz" diye konuştu

Muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından Şişli 'de bulunan

Kaynak: DHA

Huber Köşkü, Darülaceze, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN DARÜLACEZE'DE AŞURE DAĞITILDI - Son Dakika

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