Muharrem Ertaş'ı anma törenlerinin siyasallaşması tepkisi - Son Dakika

Muharrem Ertaş'ı anma törenlerinin siyasallaşması tepkisi

07.12.2020 15:00

Muharrem Ertaş'ı anma törenlerinin siyasallaşması tepkisi AK Parti, İyi Parti ve MHP tepki gösterdi CHP İl Başkanı ise tepkilere karşı "Teşekkürler Halk TV, Teşekkürler Hüseyin Turan Denizler'e ağıdın için" notunu paylaştı Kırşehir'de Muharrem Ertaş'ın ölüm yıl dönümü adına Neşet Ertaş Kültür...

Muharrem Ertaş'ı anma törenlerinin siyasallaşması tepkisi

AK Parti, İyi Parti ve MHP tepki gösterdi

CHP İl Başkanı ise tepkilere karşı "Teşekkürler Halk TV, Teşekkürler Hüseyin Turan Denizler'e ağıdın için" notunu paylaştı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Muharrem Ertaş'ın ölüm yıl dönümü adına Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen anma programında Halk TV sunucusunun Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının posterini indirmesine halk ve STK temsilcileri gösterdi.

Kırşehir'de düzenlenen programın bir bölümünde sunucu Serhan Asker'in 'devrimciler geliyor Deniz Gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan' sözlerinin ardından salona görsellerin sunulması şehir kamuoyunda tepkilere neden oldu.

AK Parti İl Başkan adayı ve eski merkez ilçe başkanı Bilgehan Altaş, "Biz Kırşehirliler için Muharrem ve Neşet Ertaş ve abdallar çok önemli bir kültürdür. Bize göre abdallar Oğuz ve Türkmenlerin yani Türk boylarından isimlerinin bir tanesidir. Dede Korkut'un günümüz versiyonudur" dedi.

Ertaşların siyasallaşmadığını ifade eden Altaş, "Ertaşlar siyasetten nemalanmamışlardır. Hatta Neşet Ertaş kendisine devlet sanatçılığı teklif edildiğinde 'Ben halkın sanatçısıyım' diye reddetmiştir. Bu durumun altındaki gerçek ise hiçbir siyasi güçten destek almamak talebidir. Diğer tarafta ise Deniz Gezmiş ve arkadaşları meselesi var. Birileri sevebilir ama bu kişinin Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş'ın anma gününde ne gibi bir ilişkisi var. Bizim tepki gösterdiğimiz şey Birinin anılması ve program yapılması değil bizim meselemiz bu işin siyasi boyuta çekilmesi ve herkesin saydığı bir insanın anmasında böyle bir yanlışın yapılmasıdır" dedi.

MHP sorumluları istifaya çağırdı

MHP İl Başkanı Arif Kılıç, açıklamasında kınama yaparken sorumluların istifasını istedi. Kılıç, "Deniz Gezmiş ve Hüseyin İnan vatan hainidir. Bunlar, asker ve yargıç öldüren insanlardır. Bunlar vatan kahramanı gibi sunulmuştur. Yönetim sanki programdan haberdar değilmiş gibi bir hareket içerisinde. Biz Kırşehirliler olarak bu programı şiddetle kınıyoruz. Belediye başkanı ve yardımcılarını şiddetle kınıyoruz. Şehre yakışmayan bir program oldu" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Yönetiminden Kenan Kerimoğlu ise "Muharrem Ertaş'ı anma programında şehir kültürü anlatılacağı yerde belediye başkanı ve başarılı çalışmalar anlatılacağı yerde kültür hazinesi şehirde kültürün anlatımı yerine programın bir siyasi propagandaya dönüştürülerek tarihte iyi adla anılmayan şahsiyetlerin programa dahil edilmesi bizi gerçekten üzmüştür. Program ve şehir siyaset yapılacak yer olmamalıydı. Hacı Bektaş ve Ahi Evran dostluktan bahseder. Muharrem Ertaş'ın siyasi arenaya sokulmasına tepkimiz sonuna kadar devam edecektir" diye konuştu.

Öte yandan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de yazılı yaptığı açıklamada, "CHP'li Kırşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda "Muharrem Ertaş'ı Anma Etkinliği" adıyla bir ulusal kanalda yayımlanan program, amacından saparak, marjinal solcuları, devrimcileri anma programına dönüştürülmüştür. Siyaset üstü olan Abdallık geleneğini ve halk ozanı kültürünün son yüzyılın en büyük temsilcileri Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş'ı siyasi şovları için kullananları şiddetle kınıyorum. İnanıyorum ki başta hemşerilerim olmak üzere milletimiz, CHP'Lİ Kırşehir Belediyesinin anma programı adı altında düzenlediği bu münevver şahsiyetlerle, devletin polisine kurşun sıkanları aynı sahnede buluşturanları unutmayacak ve başta sandık olmak üzere gereken tüm platformlarda bunun hesabını soracaktır" ifadelerine yer verdi.

CHP İl Başkanı Baran Genç'in ise sanatçı Hüseyin Turan ile program sonu fotoğraf paylaşması da tepkilerin odağı haline gelmesine

neden oldu. Kırşehir Belediyesi ise programla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Muharrem Ertaş'ı anma törenlerinin siyasallaşması tepkisi
Muharrem Ertaş'ı anma törenlerinin siyasallaşması tepkisi
Muharrem Ertaş'ı anma törenlerinin siyasallaşması tepkisi
Muharrem Ertaş'ı anma törenlerinin siyasallaşması tepkisi

Muharrem Ertaş, Deniz Gezmiş, Neşet Ertaş, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muharrem Ertaş'ı anma törenlerinin siyasallaşması tepkisi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Soylu'dan, 15 yaşındaki çocuğa yapılan istismarı çarpıttığını iddia ettiği HDP'ye sert tepki: Yalan ağzınıza yuva yapmış Kocası tarafından dövüldüğü iddiasıyla gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü Son Dakika! Lokantalar hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 arası paket servis yapabilecek Yavaş'tan protestoda bulunan AK Parti grubuna tepki: Masaya çık tepin istersen 40 tane hap içerek canına kıyan yaşlı kadının, akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Ali Palabıyık'a bir eleştiri de, Fenerbahçeliliği ile bilinen Fazıl Say'dan geldi Ali Palabıyık'a bir eleştiri de, Fenerbahçeliliği ile bilinen Fazıl Say'dan geldi         
14:46
Yana yakıla 3 gündür aradığı oğlunun cansız bedenini inşaatta buldu Yana yakıla 3 gündür aradığı oğlunun cansız bedenini inşaatta buldu         
14:36
TBMM'nin bütçe görüşmelerine katılan Bahçeli için alınan koronavirüs önlemleri dikkat çekti TBMM'nin bütçe görüşmelerine katılan Bahçeli için alınan koronavirüs önlemleri dikkat çekti         
14:25
Üniversite öğrencisi arkadaşlarına Üniversite öğrencisi arkadaşlarına "Köpeğim size emanet" mesajı attıktan sonra intihar etti         
14:23
Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi         
13:39
Sahildeki istilaya belediyeden müdahale! Ekipler, 10 ton dev denizanası topladı Sahildeki istilaya belediyeden müdahale! Ekipler, 10 ton dev denizanası topladı         
13:30
Sinop'ta ağlara takılmaya başlayan kalkan balığının kilosu 200 lirayı buluyor Sinop'ta ağlara takılmaya başlayan kalkan balığının kilosu 200 lirayı buluyor         
13:05
Milli Elektrikli Tren Seti'nin seri üretimine 2021'de başlıyor Milli Elektrikli Tren Seti'nin seri üretimine 2021'de başlıyor         
11:53
Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı         
11:46
Afyon'un 200 nüfuslu köyünden 5 ayda 1 milyon dolarlık kamış ihracatı yapılıyor Afyon'un 200 nüfuslu köyünden 5 ayda 1 milyon dolarlık kamış ihracatı yapılıyor         
11:40
Kocaelispor yöneticisi, test sonucu negatif olmasına rağmen Gürcistan'da 8 gündür karantinada tutuluyor Kocaelispor yöneticisi, test sonucu negatif olmasına rağmen Gürcistan'da 8 gündür karantinada tutuluyor         
11:32
Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı         
11:10
Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu         
11:09
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 15:39:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muharrem Ertaş'ı anma törenlerinin siyasallaşması tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei