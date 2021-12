Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayında attığı tokat Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Tepkiler gittikçe büyüyor - Son Dakika

Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle kente giden ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat atması Türkiye'yi resmen ayağa kaldırdı.

MUHARREM SARIKAYA ÖZÜR DİLEDİ AMA TANSİYON DÜŞMEDİ

Sarıkaya olayın ortaya çıkmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim. Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…" ifadelerini kullanırken, Belediye Başkanı Fatma Şahin de atılan tokada sessiz kaldığı için eleştirilmesi üzerine yine Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

FATMA ŞAHİN'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Şahin, "Haber türk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim." ifadelerini kullandı.

İHA KAMERAMININ SÖZLERİ SARIKAYA'YA YÖNELİK TEPKİLERİ ARTIRDI

Gerek Sarıkaya gerekse Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yaptığı açıklamalar kamuoyunda oluşan tepkiyi azaltmaya yetmezken, İHA kameramanı Demir'in sözleri ise Sarıkaya'ya yönelik tepkilerin çığ gibi büyümesine neden oldu.

"NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM"

TGRT Haber'in canlı yayınına bağlanan Ahmet Demir, saldırı anını anlattı. Görüntülerin hasta annesinin görmemesi için ortaya çıkmasını istemediğini söyleyen Demir, "Yayın için ordaydık. İhlas Haber Ajansı olarak tüm kontrollerimizi yaptık ve tüm eksiklikleri giderdik. Yayın öncesi Muharrem beyin reji ile bağlantı kurabilmesi için telefon bağlantısının yapılması gerekiyordu. Telefon verdik bunu kullanmasını istedik ancak kendi telefonunu kullanmak istedi. Yayın esnasında telefonu şebeke sorunu yaşadı. Bundan dolayı bize sürekli yayın sırasında hareketlerde bulunuyordu. Ben de kendisine yardımcı olmak için telefon ve kulaklık ile yayına gittim. Ancak kendisi o an neden bilmediğim bir şekilde o çirkin saldırıyı yaptı. O anda şoka uğradım ve ne yapacağımı şaşırdım." ifadelerini kullandı.

İHA kameramanı Ahmet Demir.

"ANNEM GÖRSÜN İSTEMEDİM"

Görüntülerin yayınlanmasını istemediğini belirten Ahmet Demir, "Görüntülerin yayılmasını istemiyordum. Çünkü yaşlı bir annem var. O bu videonun yayılması sonrası büyük sıkıntılar yaşadı. Telefonum ile sonra müdürümü arayarak özür dilediler. Kendisinin yapmış olduğu saldırıyı kabul etmiyorum ve hukuki mücadelemi başlatacağım" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYA AYAKTA

Demir'in sözleri sonrası sosyal medyada gazeteci Muharrem Sarıkaya'ya yönelik tepkiler de çığ gibi büyüdü. İşte o yorumlardan bazıları;

- Muharrem Sarıkaya ses teknikerine tokat atmış! Ne hakla bunu yapar?!Bir daha ekran yüzü görmemesi lazım!

- "Muharrem Sarıkaya"nın yaptıklarına çirkin demek bile az kalır. Değil gazeteci insan olan yapmaz.

- #haberturk Muharrem Sarıkaya kovulmadığı takdirde artık hiçbir programını izlemiyorum.

- Habertürk TV, Muharrem Sarıkaya'nın uyguladığı şiddete sessiz mi kalacaksınız?