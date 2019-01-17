Son Dakika Haberleri: Muhayer Oktay 4.5 Yıllık İmza İmzayı Attı

Muhayer Oktay 4.5 Yıllık İmza İmzayı Attı

56 dakika önce

İSTANBUL / DHABeşiktaş, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fortuna Düsseldorf'tan U-21 Milli Takımının da formasını giyen Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı.

Muhayer Oktay 4.5 Yıllık İmza İmzayı Attı, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Beşiktaş, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fortuna Düsseldorf'tan U-21 Milli Takımının da formasını giyen Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı.

Muhayer Oktay, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi ile bir araya geldi ve 4.5 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

Kulüp yaptığı açıklamada, "Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Muhayer Oktay'a başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:14 Kaynak: DHA

Beşiktaş, DHA, Fortuna Düsseldorf, Spor
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