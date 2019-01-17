Muhayer Oktay 4.5 Yıllık İmza İmzayı Attı
56 dakika önce
İSTANBUL / DHABeşiktaş, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fortuna Düsseldorf'tan U-21 Milli Takımının da formasını giyen Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı.
İSTANBUL/ DHA Beşiktaş
, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fortuna Düsseldorf
'tan U-21 Milli Takımının da formasını giyen Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı.
Muhayer Oktay, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol
A Takım Direktörü Ali Naibi ile bir araya geldi ve 4.5 yıllık sözleşmeye imzayı attı.
Kulüp yaptığı açıklamada, "Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Muhayer Oktay'a başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:14 Kaynak: DHA
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