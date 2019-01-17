Son Dakika Haberleri: Muhayer Oktay Sağlık Kontrolünden Geçti

Muhayer Oktay Sağlık Kontrolünden Geçti

2 saat önce

Beşiktaş'ın yeni transferi Muhayer Oktay sağlık kontrolünden geçti.

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Beşiktaş'ın yeni transferi Muhayer Oktay sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş, son olarak Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'da forma giyen Muhayer Oktay'ı sağlık kontrolünden geçirdi. Kulübün resmi medya kanallarından yapılan açıklamada futbolcuyla transfer görüşmelerine başlandığı bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

Fortuna Düsseldorf, Beşiktaş, Güncel
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