Muhayer Oktay Sağlık Kontrolünden Geçti
2 saat önce
Beşiktaş'ın yeni transferi Muhayer Oktay sağlık kontrolünden geçti.
Beşiktaş
'ın yeni transferi Muhayer Oktay sağlık kontrolünden geçti.
Beşiktaş, son olarak Alman ekibi Fortuna Düsseldorf
'da forma giyen Muhayer Oktay'ı sağlık kontrolünden geçirdi. Kulübün resmi medya kanallarından yapılan açıklamada futbolcuyla transfer görüşmelerine başlandığı bildirildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:01 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ın Anlaştığı Muhayer Oktay, Sağlık Kontrolünden Geçti
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