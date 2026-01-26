702 sayfalık iddianame! Böcek'in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı - Son Dakika
702 sayfalık iddianame! Böcek'in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı

702 sayfalık iddianame! Böcek'in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı
26.01.2026 18:09
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede bir detay dikkat çekti. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in evinde yapılan aramalarda 1 milyon 127 bin 540 lira değerinde çeşitli para birimleri ve dijital materyaller bulunduğu belirtildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın aralarında olduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

RÜŞVET VE YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA 702 SAYFALIK İDDİANAME

702 sayfalık iddianamede, 'İcbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira' suçlamalarına yer verildi. İddianamede, bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirme yapıldığı belirtildi.

BÖCEK'İN İKAMETİNDE 1 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE NAKİT

İddianamede, Muhittin Böcek'in ikametinde 5 Temmuz 2025'te yapılan aramada, 4 cep telefonu, 3 SIM kart, 1 tablet, farklı ülke para birimlerinden oluşan nakit para ile dijital materyaller ele geçirildiği kaydedildi. Aramada 50 bin 900 lira, 12 bin 935 avro, 11 bin 355 dolar, 18 bin Rus rublesi, 230 İngiliz sterlini ve 50 Çin yuanına el konulurken, dövizlerin 4 Temmuz 2025 tarihli Merkez Bankası alış kurları üzerinden yapılan hesaplamaya göre ele geçirilen paranın toplam değerinin 1 milyon 127 bin 540 lira olduğu belirlendi. Ayrıca Böcek'in makam odasında yapılan aramada 5 harici bellek ile 2 hard diske de el konulduğu kaydedildi.

SONRADAN İHRAÇ EDİLEN POLİSLE YAZIŞMALAR

Böcek'in üzerinde, ikametinde ve makam odasında ele geçirilen dijital materyaller incelendiğinde, Böcek'e ait cep telefonlarında suça konu olabilecek yazışmalar tespit edildi. İncelemelerde, 'Oktay İstihbarat Poli' adıyla kayıtlı kişiyle yapılan mesajlaşmalarda, sosyal medya kullanıcısı 'KUŞ' aracılığıyla elde edilen internet bağlantıları, Antalya irtibatları ve telefon bilgilerine ilişkin verilerin Muhittin Böcek'e aktarıldığı, Böcek'in de bu mesajlara yanıt verdiği ve makam odasında çekildiği değerlendirilen bir fotoğrafı gönderdiği belirlendi. Kolluk tespitlerine göre şahsın, daha önce emniyet teşkilatında görev yaparken açığa alınan ve meslekten ilişiği kesilen O.A. olduğu belirlendi.

702 sayfalık iddianame! Böcek'in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı
Muhittin Böcek

YAZIŞMALARDA BAŞKAN UYSAL DETAYI

Böcek ile O.A. arasında WhatsApp uygulaması içerisinde bulunan mesajlarda, O.A.'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın silahlı suç örgüt lideri olarak işlem görmüş E.K. ile bağlantısı olduğu yönündeki bilgiyi, işine yarayabileceğini değerlendirerek o dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını aktif olarak yürüten Muhittin Böcek'e gönderdiği, Muhittin Böcek'in söz konusu mesaja herhangi bir cevap vermediği belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Muhittin Böcek, ilk savcılık ifadesinde oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in yaklaşık 2 yıldır müteahhitlik yaptığını, oğlunun eski eşi Zeynep Kerimoğlu ile yaşadığı boşanma sürecine ilişkin iddialardan emniyet ifadesi sırasında haberdar olduğunu söyledi. Böcek, "Oğluma, boşanma sürecinde Zeynep'in mağdur edilmemesini söyledim. Boşanma anlaşmasına konu edilen ev geçişini ve bu evin bedelinin Yusuf Yadoğlu tarafından ödendiğini emniyette öğrendim. Yusuf Yadoğlu ile detaylı bir diyaloğum yoktur. Oğlumun Yusuf Yadoğlu ile olan ilişkisini de bilmiyorum. Antalya gibi bir kentte seçim çalışmalarında böyle bir yol izlemedim. Belediyemiz mali açıdan güçlüdür. 2019'da 6,1 milyar lira borçla devraldığım belediyeyi bugün SGK'ya borcu olmayan tek büyükşehir belediyesi haline getirdik. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Alt personelin yaptığı usulsüzlüklerden sorumlu tutulamam" dedi.

ASLAN BEBEK İÇİN KAYYUM TALEBİ

Mustafa Gökhan ve Zuhal Böcek çiftinin 2 yaşındaki oğlu Muhittin Aslan Böcek adına tescil ettirilen taşınmaza el konulduğu, taşınmazda Zuhal Böcek'in ölünceye kadar oturma hakkı sahibi olduğu, Muhittin Aslan Böcek'in dosya kapsamında malen sorumlu konumunda bulunduğu belirtilen iddianamede; anne ve babasının her ikisinin de dosyada şüpheli konumda bulunduğu, bu haliyle menfaat çatışmasının dosyada mevcut olduğu, yaşı küçük çocuk hakkında Medeni Kanunun 361 ve 426. maddeleri uyarınca temsil ve yönetim kayyumu atamasının mahkemece değerlendirilmesinin gerektiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

702 sayfalık iddianame! Böcek'in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı

