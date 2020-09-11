Muhtar Akduman: "Büyükşehir Gece Gündüz Hep Yanımızda" - Son Dakika

Ayvacık Mahallesi Muhtarı Berrin Akduman, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi amacıyla yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Spil Dağı'nda bulunan Ayvacık Mahallesi'nde 5 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan yol çalışmasıyla birlikte Ayvacık Mahallesi'nden At Alanı'na ve oradan da Manisa güzergahına rahatlıkla ulaşım sağlanabiliyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Ayvacık Mahalle Muhtarı Berrin Akduman ile bir araya geldi. Hem yol incelemek hem de talepleri yerinde dinlemek amacıyla yapılan ziyarette Muhtar Akduman, Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından övgüyle söz etti.

Muhtar Akduman; "Büyükşehir bizi çok büyük bir dertten kurtardı"

Ayvacık Mahalle Muhtarı Berrin Akduman; "Bu yol Ayvacık Mahallemizle At Alanı arası 5 kilometrelik bir yol. Yolumuzda sathi kaplama çalışma çalışması yapıldı. Bizim yolumuz çok bozuktu. Çok büyük sıkıntılarımız vardı, bu yolumuz toprak olduğu için yağmur yağdığında büyük araçlar geçtiğinde çökmeler oluyordu. Bu kez de arabaların sürekli altları vuruyordu. Büyükşehir Belediyesine bu durumu bildirdiğimde isteğimizi çok çabuk yerine getirdiler. Bizi ulaşım açısından çok büyük bir dertten kurtardılar. Çok güzel bir yola kavuştuk, bütün mahallelimiz de çok memnun kaldı. Ayrıca, biz iklim şartları yönünden zor bir mahalleyiz. Kışı çok ağır yaşıyoruz ve ulaşımımız çok zor oluyor. Kar yağdığı ve yollarımız kapandığı zaman gece 12 de bile başkanlarımızın hepsini arayabiliyorum ve anında yardımımıza koşuyorlar. Geceli gündüzlü hep yanımızda oluyorlar. Hatta bir anımız var. Çok acil bir hastamız vardı Mahallemizden Manisa'ya yetiştirilmesi gerekiyordu. Çok kar yağmıştı ve yollarımız kısa sürede kapanmıştı. Allah razı olsun Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne haber verdim, hemen geldiler. Kepçe önden yolu açtı arkadan da acil yetişmesi gereken hastayı Manisa'ya kadar indirdiler. Ben ve hasta vatandaşımız bu yaptıkları iyiliği asla unutmuyoruz. İyi ki Manisa Büyükşehir arkamızda. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanımız Kurtuluş Kuruçay'a, Muhtarlık İşleri Daire Başkanımız Ergun Aksoy'a ve tüm emeği geçen çalışanlara her türlü desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.