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Kahvehanede art arda ateş etti! Muhtarların tartışması cinayetle sonlandı - Son Dakika

Kahvehanede art arda ateş etti! Muhtarların tartışması cinayetle sonlandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Duymaz, kahvehanede tartıştığı Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara'yı ve yanındaki kişiyi silahla yaraladı. Kara kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, olayın ardından kaçan Duymaz ise yakalandı.

Kahvehanede art arda ateş etti! Muhtarların tartışması cinayetle sonlandı
02.12.2023 - 01:16,
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Kütayha'nın Emet ilçesinde Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Duymaz (35), aralarında husumet olan Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara (38) ve yanındaki esnaf İsmail Algül'ü (41) tabancayla vurdu. Kara hayatını kaybederken olaydan sonra kaçan Duymaz, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

KAHVEHANEDE TARTIŞTILAR

Kütayha'nın Emet ilçesinde saat 22.15 sıralarında Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Duymaz, kahvehanede, aralarında husumet olan Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duymaz, tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Harun Kara ile yanındaki İsmail Algül kanlar içerisinde yığılırken, Duymaz ise olay yerinden kaçtı.

Muhtarların tartışmasında kan aktı! Kahvehanede öldürüp kayıplara karıştı

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kara ve Algül, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kara hastanede hayatını kaybetti.

Muhtarların tartışmasında kan aktı! Kahvehanede öldürüp kayıplara karıştı

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan Mehmet Duymaz ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Muhtarların tartışmasında kan aktı! Kahvehanede öldürüp kayıplara karıştı
Kaynak: DHA

Harun Kara, Kütahya, Olaylar, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahvehanede art arda ateş etti! Muhtarların tartışması cinayetle sonlandı - Son Dakika
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