Kahvehanede art arda ateş etti! Muhtarların tartışması cinayetle sonlandı

Kütayha'nın Emet ilçesinde Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Duymaz (35), aralarında husumet olan Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara (38) ve yanındaki esnaf İsmail Algül'ü (41) tabancayla vurdu. Kara hayatını kaybederken olaydan sonra kaçan Duymaz, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

KAHVEHANEDE TARTIŞTILAR

Kütayha'nın Emet ilçesinde saat 22.15 sıralarında Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Duymaz, kahvehanede, aralarında husumet olan Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duymaz, tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Harun Kara ile yanındaki İsmail Algül kanlar içerisinde yığılırken, Duymaz ise olay yerinden kaçtı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kara ve Algül, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kara hastanede hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan Mehmet Duymaz ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.