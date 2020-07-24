Muhtarın çiftliğinin kundaklandığı iddiası - Son Dakika

Muhtarın çiftliğinin kundaklandığı iddiası

Niğde'nin Koyunlu köyünde muhtara ait büyükbaş hayvan çiftliğinin kundaklandığı öne sürüldü.

Niğde'nin Koyunlu köyünde muhtara ait büyükbaş hayvan çiftliğinin kundaklandığı öne sürüldü. Alınan bilgiye göre, köy muhtarı Mustafa Göksu'ya ait çiftlikte yangın çıktı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında, çiftlikteki 70 ton saman, bir traktör ile yem karma makinesi zarar gördü. Göksu, jandarma ekiplerine, çiftliğinin kundaklandığını iddia etti. Çiftliğin güvenlik kamerası kayıtları inceleyen ekipler, 2-3 kişinin saman balyalarına bidonla benzin döküp ateşe verdiğini belirledi. Muhtar Göksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, zanlıların bir önce bulunmasını istediğini söyledi. Bölgede zaman zaman hayvan hırsızlığı yaşandığını öne süren Göksu, yetkililerden önlem almalarını istedi.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 04:43

Kaynak: AA

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