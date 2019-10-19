Muhtarlar Günü kutlaması

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Demokrasi Meydanı'ndaki törende Muhtarlar Derneği Başkanı Sehmuz İzgüden tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

İzgüden, daha sonra İslahiye Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen programda, Muhtarlar Günü'nü hediye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümete ve gazi meclise şükran duyduğunu belirtti.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ise Barış Pınarı Harekatı ile yapılan operasyonlarda "Avrupa tarafından Türklerin Kürtlere zulmettiği algısının" yaratılmaya çalışıldığını belirterek, "Biz yıllarca bu coğrafyada Kürt, Türk beraber yaşadık. Örnekleri burada, bir tanesi de benim. Hangi Kürt belediye başkanı, milletvekili, muhtar olmuyor? Bir konuma gelmiyor. Bunlar tamamen dış güçlerin yaptığı bir oyun. İyi günler bizi bekliyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan önderliğinde bu süreci atlatacağız." diye konuştu.

Buradaki etkiliğe İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş da katıldı.