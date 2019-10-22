Muhtarlar ve protokol yemekte buluştu

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan muhtarlar, Salihli Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen yemekte protokol üyeleriyle buluştu.



Bizim Ev Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen ve muhtarların eşleriyle birlikte katıldığı yemeğin açılış konuşmasını yapan Muhtarlar Derneği Salihli Şube Başkanı Mehmet Güler, yemeğe katılan tüm muhtarlar ve protokol üyeleri ile yemeğin düzenlenmesinde destek olan özel bir hastaneye de teşekkür etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Dernek 2. Başkanı Ayhan Gezdir ise kamu görevini yerine getirdiklerini vurgu yaparak, "Halkımızın ve devletimizin yanındayız" dedi.



"Böyle anlamlı bir günde sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda ise şunları söyledi: "Salihlimize hizmet yolunda sizlerle birlikte çalışıyoruz. İlk günden itibaren 102 mahallemize tüm belediye hizmetlerini götürdük ve götürmeye devam ediyoruz. Tüm muhtarlarımızın gününü kutluyor ve sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum."



Muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ise, "Vatandaşlarımızın ilk ulaştığı kişiler muhtarlarımızdır. Bizlerde bir gün değil her gün sizinle beraberiz. İnşallah daha güzel çalışmaları beraber başaracağız. Muhtarlarımızın gününü kutluyorum" diye konuştu.



Yemeğe, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, Salihli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güler ve muhtarlar katıldı. - MANİSA