'Mümessil' filmi için hastane set oldu - Son Dakika

ERZURUM'da bir zamanlar mümessillik yapan Burak Bozdağ'ın başından geçen komik olayları anlatacak 'Mümessil' filminin çekimleri için Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi film setine dönüştürüldü. Hastane koridorlarında yapılan çekimleri, çalışanlar ve hastalar büyük ilgiyle izledi.

Filmin başrol oyuncusu Burak Bozdağ, el emeği göz nuru eserleri film ekibi adına aldığını ifade etti.