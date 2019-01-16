Son Dakika Haberleri: Münbiç'teki Saldırıda ABD Askerleri Öldü

Münbiç'teki Saldırıda ABD Askerleri Öldü

53 dakika önce

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, DEAŞ'ın üstlendiği Suriye'nin Münbiç ilçesindeki patlamada ABD askerlerinin öldüğünü açıkladı.

Münbiç'teki Saldırıda ABD Askerleri Öldü, System.String[]
ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, DEAŞ'ın üstlendiği Suriye'nin Münbiç ilçesindeki patlamada ABD askerlerinin öldüğünü açıkladı.

Albay Ryan, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'de rutin devriye görevi yürütürken yaşanan patlama sırasında ABD askerleri öldü. Halen bilgileri topluyoruz ve daha sonra daha fazla bilgi paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın patlama konusunda bilgilendirildiğini ifade etti.

Albay Ryan, ölen ABD askerlerinin sayısıyla ilgili bilgi vermezken, bazı medya organları saldırıda 4 ABD askerinin öldüğünü iddia etmişti.

Terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalindeki Münbiç'te, ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada patlama meydana gelmişti.

Telegram haberleşme uygulamasında örgüte ait olduğu bilinen Amak adlı hesapta, DEAŞ'ın Münbiç'te uluslararası koalisyon askerlerini devriye faaliyeti sırasında patlayıcı yüklü yelekle hedef aldığı iddia edilmişti.

Patlama sonrası ABD ordusu, helikopterlerle askerlerini tahliye etmişti. Patlamada ölenler olduğu öğrenilmişti.

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların ilçeyi terk edeceği sözünü vermişti.

Washington yönetimi taahhüdünü yerine getirmezken Türkiye ve ABD, 2018'in haziran ayında Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı. Ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle yol haritası halen tamamlanamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:10 Kaynak: AA

Münbiç, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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