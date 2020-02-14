Münih'te Çavuşoğlu - Lavrov zirvesi gerçekleşecek - Son Dakika

Münih'te Çavuşoğlu - Lavrov zirvesi gerçekleşecek
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Pazar günü Münih'te görüşecek.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:29 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Pazar günü Münih'te görüşecek.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pazar günü Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşecek olan Münih Güvenlik Konferansının Dışişleri Bakanları Toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşme gerçekleştireceği açıklandı. Görüşmede rejimin İdlib saldırıları, Soçi ve Astana görüşmelerinin yanı sıra Libya konularının ele alınması bekleniyor. - MOSKOVA
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