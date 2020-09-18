Munzur'da kayıp olan 2 kardeş her yerde aranıyor - Son Dakika

Munzur'da kayıp olan 2 kardeş her yerde aranıyor

Munzur'da kayıp olan 2 kardeş her yerde aranıyor Bugün yapılan aramalarda su kıyısında bulunan kan lekeleri incelenmek üzere kriminale gönderilirken, kardeşlerin aracıda incelenmek üzere bölgeden çekildi Arama çalışmalarını bölgede takip eden Baba Muhittin Aydemir,""Buranın yabancıları,...

Munzur'da kayıp olan 2 kardeş her yerde aranıyor

Bugün yapılan aramalarda su kıyısında bulunan kan lekeleri incelenmek üzere kriminale gönderilirken, kardeşlerin aracıda incelenmek üzere bölgeden çekildi

Arama çalışmalarını bölgede takip eden Baba Muhittin Aydemir,""Buranın yabancıları, bölgeyi bilmiyorlar"

" Devletimiz bütün imkanlarıyla yanımızda ve çabalıyor"

TUNCELİ - Tunceli'de 6 gündür haber alınamayan iki kardeşin bulunması için çok sayıda ekibin katılımıyla karadan, havadan ve suda başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor.Arama çalışmalarını yerinde takip eden Baba Muhittin Aydemir, çocuklarına bir an önce sağ salim kavuşmayı istediğini söyledi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Tunceli ile Ovacık İlçesi arasında uzanan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda meydana geldi. Tunceli'de özel bir doğalgaz şirketinde çalışan Elazığlı Mehmet ve Bozkurt Aydemir kardeşler, özel araçlarıyla vadide dağ sarımsağı toplamaya gitti. Burada araçlarını park eden kardeşler, aracın üzerine acil durumlar için telefon numarası bıraktı. Vatandaşların aracı fark etmesi ve aracın yanında kimsenin bulunmaması üzerine durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İki kardeşin telefonlarına da ulaşılamaması üzerine bölgede jandarma, AFAD tarafından arama çalışması başlatıldı. İlk gün yapılan aramada bir sonuç çıkmayınca bölgeye ayrıca Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD gönülleri, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, çevre illerden arama kurtarma dernekleri ile askeri helikopterler, İHA ve dronelar de dahil edildi.

Kan izi bulundu, kriminale gönderildi

250'den fazla kişinin katılımı ile bugünde arama çalışmaları bölge de devam etti. Kayıp kardeşler hem havadan, hem karadan ve hemde Munzur Çayı'nda aranılmaya devam etti.Arama çalışmaları kapsamında su kıyısının iki tarafında kan lekesi bulundu. Kan lekeleri incelenmek üzere Van Jandarma Bölge Komutanlığı Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Öte yandan kardeşlere ait özel aracın da jandarma tarafından kurulan özel ekip tarafından incelenmek üzere olay yerinden çekildiği belirtildi.

Baba,"Devletimiz bütün imkanları ile yanımızda"

Devam eden arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Baba Muhittin Aydemir, çocuklarının çalışmak üzere Tunceli'ye geldiklerinden haberdar olduğunu belirterek, "İki, üç hafta önce bir arkadaşlarıyla sarımsak toplamaya gelmişler. Geçen Pazar da iki kardeş yalnız gelmiş. Buranın yabancıları, bölgeyi bilmiyorlar" dedi.

Çocuklarının kayıp olduğunu Pazar akşam saatlerinde öğrendiğini belirten Aydemir, "O saatten sonra AFAD'ı aradık. Arabayı buldular. Sabah ben de geldim. Asker başta olmak üzere herkes seferber oldu. Devletimiz bütün imkanlarıyla yanımızda ve çabalıyor" diye konuştu.

Çocuklarının suya düşmüş olabileceği ihtimalini değerlendirdiklerini ifade eden Aydemir, "Bugün Diyarbakır ve Van'dan ekipler geldi. Şimdiye kadar bir ize rastlanmadı. Ümitlerimiz tükendi. Sanki kaçırılmış gibi bir izlenim var. Eğer öyle bir şey varsa bunun kimseye bir faydası yok. Çocuklar garibanlar. Burada kendi rızıkları için çalışıyorlar. Herhangi bir siyasi bağlantıları yok. Temennimiz bir an evvel bize kavuşmalarıdır. Bütün Müslüman kardeşlerimizden dua bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Munzur'da kayıp olan 2 kardeş her yerde aranıyor

Jandarma, Tunceli, Pazar, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Munzur'da kayıp olan 2 kardeş her yerde aranıyor - Son Dakika

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