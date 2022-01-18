MUNZUR DAĞI ETEĞİNDE, KEÇİLERİN KARDA ZORLU YOLCULUĞU - Son Dakika

MUNZUR Dağı eteğindeki Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaz aylarında yeterince saman ve ot stoğu yapamayan besiciler, keçilerini 2 metreyi bulan karda, 2 bin metre rakımlı dağlara çıkararak ormanda meşe burçlarıyla besliyor. Keçilerin, karlı dağlarda, sahiplerinin ardından tek sıra halindeki yolculuğu, DHA tarafından görüntülendi.

Türkiye'nin en çok kar yağan yerleşim yerlerinden, yılın 6 ayı kış şartlarının hüküm sürdüğü Ovacık'ta, keçi yetiştiricileri ağır hava koşulları nedeniyle zorlu günler yaşıyor. Dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediği ve kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi geçtiği Kızık köylerindeki besiciler için mesai, günün ilk ışıklarıyla başlıyor. Besiciler, saat 05.00'te ahırların kapısını biriken karları temizleyerek açıyor, ardından hayvanların bakımlarını yapıyor. Geçen süreçte yaşanan kuraklıktan dolayı yeterli derecede saman ve ot stoğu yapamayan üreticiler, son dönemdeki yem fiyatlarında yaşanan artışın da etkisiyle, keçilerini bin 800 ve 2 binli rakımlı dağlardaki ormana götürüp meşe burçlarıyla besliyor.

Öğle saatlerinde dağlara çıkan besicilerin ardındaki keçiler de buzlu ve karlı yollardan tek sıra halinde ormana gidiyor. Çobanlar ve keçileri, daha sonra yüksek rakımlı dağlardan inerek 1,5 metreyi geçen kar kalınlığında tehlikeli yolculuğun ardından köye varıyor. Kangal köpeklerinin de sürüye eşlik ettiği yolculukta, keçilerin karda mahsur kalmamaları ve kurtlara yem olmamaları için dikkat ediliyor. Ahırlarının önüne yem teknesi yerleştiren besiciler, yaz aylarında istifledikleri ot ve samanları da sırtlarında taşıyıp akşam saatlerinde hayvanlara vererek günü tamamlıyor.

'2 METREYİ BULAN KARDA 6 KİLOMETRE YOL YÜRÜYORUZ'

Keçilerini doyurabilmek için karda saatlerce yolculuk yaptıklarını belirten Ali İhsan Yetik (65), Hayvanlarımızı yüksek rakımdaki ormanlara götürüyoruz. Geçimimizi sağlamak için zorluk ve tehlikeye bakmıyoruz. Hayvanlarımız olmasa bu dağ başında bir bardak su bile içemeyiz. En az 2 metreyi bulan karda 6 kilometre yol yürüyerek hayvanlarımızı ormana götürüyoruz. Sabah erkenden çıkıyoruz, hayvanlar ormanda meşe burçları yiyor, döndüğümüzde akşam oluyor. Bu şartlarda biz yaşıyoruz. Bu zorlukları yaşayan bilir. Emek vermeyen kimse anlamaz dedi.

'BURADA KIŞ ŞARTLARI ZOR'

Soğuk havalarda besiciliğin zor olduğunu ifade eden Aziz Kapar ise, Kışın keçilerimizi ormana götürüyoruz, kış şartları burada çok zor. 5 saat ormanda karın içinde kalıyoruz. Hayvanlarımız akşamüstü doyuyor ve o zaman getiriyoruz. Çok zor gerçekten burada yaşamak. Burada 1,5 metre kar var ama dağlarda 2 metreyi geçti. Dağa çıkmak için hedik (kar ayakkabısı) kullanıyoruz. Kara batmamak için onu takıyoruz ve keçilerin önünde yürüyoruz. Önde gitmemizin amacı hayvanlara patika yol yapmaktır. Sürünün en başında ben olurum en arkasında da köpekler. Köpek, kurt saldırısının önüne geçmek için her zaman en arkada gelir diye konuştu.