Üye Girişi
MUNZUR DAĞI ETEĞİNDE, KEÇİLERİN KARDA ZORLU YOLCULUĞU - Son Dakika

MUNZUR DAĞI ETEĞİNDE, KEÇİLERİN KARDA ZORLU YOLCULUĞU

18.01.2022 09:57

MUNZUR Dağı eteğindeki Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaz aylarında yeterince saman ve ot stoğu yapamayan besiciler, keçilerini 2 metreyi bulan karda, 2 bin metre rakımlı dağlara çıkararak ormanda meşe burçlarıyla besliyor.

MUNZUR Dağı eteğindeki Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaz aylarında yeterince saman ve ot stoğu yapamayan besiciler, keçilerini 2 metreyi bulan karda, 2 bin metre rakımlı dağlara çıkararak ormanda meşe burçlarıyla besliyor. Keçilerin, karlı dağlarda, sahiplerinin ardından tek sıra halindeki yolculuğu, DHA tarafından görüntülendi.

Türkiye'nin en çok kar yağan yerleşim yerlerinden, yılın 6 ayı kış şartlarının hüküm sürdüğü Ovacık'ta, keçi yetiştiricileri ağır hava koşulları nedeniyle zorlu günler yaşıyor. Dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediği ve kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi geçtiği Kızık köylerindeki besiciler için mesai, günün ilk ışıklarıyla başlıyor. Besiciler, saat 05.00'te ahırların kapısını biriken karları temizleyerek açıyor, ardından hayvanların bakımlarını yapıyor. Geçen süreçte yaşanan kuraklıktan dolayı yeterli derecede saman ve ot stoğu yapamayan üreticiler, son dönemdeki yem fiyatlarında yaşanan artışın da etkisiyle, keçilerini bin 800 ve 2 binli rakımlı dağlardaki ormana götürüp meşe burçlarıyla besliyor.

Öğle saatlerinde dağlara çıkan besicilerin ardındaki keçiler de buzlu ve karlı yollardan tek sıra halinde ormana gidiyor. Çobanlar ve keçileri, daha sonra yüksek rakımlı dağlardan inerek 1,5 metreyi geçen kar kalınlığında tehlikeli yolculuğun ardından köye varıyor. Kangal köpeklerinin de sürüye eşlik ettiği yolculukta, keçilerin karda mahsur kalmamaları ve kurtlara yem olmamaları için dikkat ediliyor. Ahırlarının önüne yem teknesi yerleştiren besiciler, yaz aylarında istifledikleri ot ve samanları da sırtlarında taşıyıp akşam saatlerinde hayvanlara vererek günü tamamlıyor.

'2 METREYİ BULAN KARDA 6 KİLOMETRE YOL YÜRÜYORUZ'

Keçilerini doyurabilmek için karda saatlerce yolculuk yaptıklarını belirten Ali İhsan Yetik (65), Hayvanlarımızı yüksek rakımdaki ormanlara götürüyoruz. Geçimimizi sağlamak için zorluk ve tehlikeye bakmıyoruz. Hayvanlarımız olmasa bu dağ başında bir bardak su bile içemeyiz. En az 2 metreyi bulan karda 6 kilometre yol yürüyerek hayvanlarımızı ormana götürüyoruz. Sabah erkenden çıkıyoruz, hayvanlar ormanda meşe burçları yiyor, döndüğümüzde akşam oluyor. Bu şartlarda biz yaşıyoruz. Bu zorlukları yaşayan bilir. Emek vermeyen kimse anlamaz dedi.

'BURADA KIŞ ŞARTLARI ZOR'

Soğuk havalarda besiciliğin zor olduğunu ifade eden Aziz Kapar ise, Kışın keçilerimizi ormana götürüyoruz, kış şartları burada çok zor. 5 saat ormanda karın içinde kalıyoruz. Hayvanlarımız akşamüstü doyuyor ve o zaman getiriyoruz. Çok zor gerçekten burada yaşamak. Burada 1,5 metre kar var ama dağlarda 2 metreyi geçti. Dağa çıkmak için hedik (kar ayakkabısı) kullanıyoruz. Kara batmamak için onu takıyoruz ve keçilerin önünde yürüyoruz. Önde gitmemizin amacı hayvanlara patika yol yapmaktır. Sürünün en başında ben olurum en arkasında da köpekler. Köpek, kurt saldırısının önüne geçmek için her zaman en arkada gelir diye konuştu.

MUNZUR DAĞI ETEĞİNDE, KEÇİLERİN KARDA ZORLU YOLCULUĞU
MUNZUR DAĞI ETEĞİNDE, KEÇİLERİN KARDA ZORLU YOLCULUĞU
MUNZUR DAĞI ETEĞİNDE, KEÇİLERİN KARDA ZORLU YOLCULUĞU
MUNZUR DAĞI ETEĞİNDE, KEÇİLERİN KARDA ZORLU YOLCULUĞU
MUNZUR DAĞI ETEĞİNDE, KEÇİLERİN KARDA ZORLU YOLCULUĞU
MUNZUR DAĞI ETEĞİNDE, KEÇİLERİN KARDA ZORLU YOLCULUĞU
MUNZUR DAĞI ETEĞİNDE, KEÇİLERİN KARDA ZORLU YOLCULUĞU
MUNZUR DAĞI ETEĞİNDE, KEÇİLERİN KARDA ZORLU YOLCULUĞU
MUNZUR DAĞI ETEĞİNDE, KEÇİLERİN KARDA ZORLU YOLCULUĞU
MUNZUR DAĞI ETEĞİNDE, KEÇİLERİN KARDA ZORLU YOLCULUĞU
MUNZUR DAĞI ETEĞİNDE, KEÇİLERİN KARDA ZORLU YOLCULUĞU
MUNZUR DAĞI ETEĞİNDE, KEÇİLERİN KARDA ZORLU YOLCULUĞU
MUNZUR DAĞI ETEĞİNDE, KEÇİLERİN KARDA ZORLU YOLCULUĞU
MUNZUR DAĞI ETEĞİNDE, KEÇİLERİN KARDA ZORLU YOLCULUĞU

YORUMLAR
500

Toros Dağları, Tunceli, DHA, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUNZUR DAĞI ETEĞİNDE, KEÇİLERİN KARDA ZORLU YOLCULUĞU - Son Dakika


Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı         
17:09
Dünyanın en pahalı evi İtalya'da yarım milyar euroya satışa çıkıyor! Dünyanın en pahalı evi İtalya'da yarım milyar euroya satışa çıkıyor!         
16:57
Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim         
16:06
Bu da oldu! Köprüyü çaldı! Hurdacı, Gömleksiz Köprüsü'nün demirlerini kamyonlarla taşıdı Bu da oldu! Köprüyü çaldı! Hurdacı, Gömleksiz Köprüsü'nün demirlerini kamyonlarla taşıdı         
15:17
Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı         
14:16
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi         
13:43
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
17:09 Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı
17:01 Başakşehir'deki hastanede hamile hemşireyi darbeden saldırganlar tutuklandı
16:56 Dünyanın en pahalı evi İtalya'da yarım milyar euroya satışa çıkıyor!
16:34 Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi
16:32 Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi
16:31 Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü
16:06 Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim
15:52 Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL
15:51 SETA Genel Müdürü Çay: Sivil toplum kavramı kültürümüze uygun değil, yeniden tanımlanmalı
15:43 İsmail Kartal'dan Vitor Pereira'ya gönderme! Fenerbahçeliler umutlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 17:17:19. #1.11#
SON DAKİKA: MUNZUR DAĞI ETEĞİNDE, KEÇİLERİN KARDA ZORLU YOLCULUĞU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement