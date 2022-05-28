Muradiye'de 2.5 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi - Son Dakika
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Muradiye'de 2.5 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi

28.05.2022 17:48
Muradiye'de 2.5 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir kamyonetin kasasında kaçak avlanmış 2.5 ton inci kefali ele geçirilirken, araç sürücüsüne 18 bin 500 lira ceza kesildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir kamyonetin kasasında kaçak avlanmış 2.5 ton inci kefali ele geçirilirken, araç sürücüsüne 18 bin 500 lira ceza kesildi.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı'ya kaçak inci kefali götürüleceği bilgisini aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, takip ettiği bir kamyoneti sabaha karşı Tansu Mahallesi'nde durdurdu. Kamyoneti kontrol eden ekipler çuvallara doldurulmuş 2.5 ton ölü inci kefali ele geçirdi. Araç sürücüsüne toplam 18 bin 500 lira ceza kesilirken, kamyonet 15 gün trafikten men edildi.

Ele geçirilen inci kefalleri imha edilmek üzere Muradiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi. - VAN

Muradiye'de 2.5 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi
Muradiye'de 2.5 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi
Muradiye'de 2.5 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi

YORUMLAR
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İmamoğlu Van Muradiye'de: 'Dilimiz, Yaşam Biçimimiz, Etnik Kökenimiz Ne Olursa Olsun Birbirimizle Yaşamanın Ne Kadar Büyük Mutluluk Olduğunu... İmamoğlu Van Muradiye'de: 'Dilimiz, Yaşam Biçimimiz, Etnik Kökenimiz Ne Olursa Olsun Birbirimizle Yaşamanın Ne Kadar Büyük Mutluluk Olduğunu... Yaylada zehirlenen çoban 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı Yaylada zehirlenen çoban 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Muradiye, Jandarma, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muradiye'de 2.5 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muradiye'de 2.5 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi - Son Dakika
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