Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya\'nın eğlenceli paylaşımı

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, sevgilisi Özgü Kaya ile birlikte hazırladığı eğlenceli videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Yaklaşık bir yıldır birlikteliklerini sürdüren çiftin samimi paylaşımı, takipçileri tarafından beğeniyle karşılandı.

Özgü Kaya'nın sosyal medya hesabında yayımladığı fotoğrafların ardından Murat Dalkılıç, bu paylaşımlara gönderme yapan eğlenceli bir video hazırladı. Ünlü şarkıcı, "Yok canım ne kıskanması" notuyla yayınladığı videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

Geçtiğimiz yıl başlayan ilişkilerini sürdüren Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya, yaz tatilini birlikte geçiriyor. Birbirlerine verdikleri destekle dikkat çeken çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

MURAT DALKILIÇ'A RAKİP OLDU

Öte yandan Özgü Kaya, kısa süre önce paylaştığı şarkı performansıyla da adından söz ettirdi. Bazı takipçileri, Kaya'nın performansının ardından Murat Dalkılıç'a esprili yorumlarda bulunarak oyuncuyu "dişli rakip" olarak değerlendirdi.