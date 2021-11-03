Murat Derin'den Mustafa Helvacıoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Derin, ziyarette "Batı Trakya Türklerinin Gür Sesi Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi" adlı kitabını Helvacıoğlu'na hediye etti.

Ziyarette konuşan Murat Derin, "Kitapta Batı Trakya Türklerinin lideri Dr. Sadık Ahmet'in mirası ve en büyük eseri olan, Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi'nin siyasi tarihini ele alıyoruz. Bilim dünyası ile Batı Trakya- Rumeli ve Balkan coğrafyasındaki Türk tarihine de katkıda bulunuyoruz. Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi'nin 50 yayını olarak bastırılan kitap, Türkiye'nin yanı sıra Balkan coğrafyasında da ilgiyle karşılandı. Balkan göçmeni bir ailenin çocuğu olmamın yanı sıra Yeni Karpuzlu Beldesi'nde doğup büyümem Balkanlara olan tutku ve merakımın temelini oluşturdu. 208 sayfalık kitabımda DEB'in Batı Trakya'da yaşayan Türklerin en temel insan haklarının ihlal edilmesine karşı uluslararası alanda verdiği tarihi mücadeleyi kaleme aldım." dedi.

Daha sonra söz alan Mustafa Helvacıoğlu, kitabın önemine dikkat çekerek, Murat Derin'e ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

MURAT DERİN KİMDİR?

1982'de İpsala'da doğdu. İlk ve ortaokulu İpsala Yenikarpuzlu'da okudu. Keşan İlhami Ertem Ticaret Meslek Lisesi'ni bitirip, önlisans eğitimini Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı'nda aldı. İlk lisansını Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünde, ikinci lisansını İstanbul Üniversitesi Coğrafya bölümünde Yüksek Onur Mezunu olarak tamamladı. Yüksek lisansını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde "Balkan Araştırmaları" alanında "Batı Trakya'da Bir Siyasi Parti: Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi" teziyle tamamladı. 2008-2009 yılları arasında Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nda İpsala ve Enez Temsilcisi olarak, 2010-2011 yıllarında da Yenikarpuzlu Belediyesi'nde memur olarak çalıştıktan sonra 11 yıldır Trakya Üniversitesi'nin çeşitli birimlerinde idari personel olarak görev yapmaktadır. Pedagojik Formasyon eğitimi de alan Murat Derin, bir dönem üniversite bünyesinde Serbest Öğretim Elemanı olarak ders verdi. Balkanlar üzerine araştırmalarda bulunan Derin, 2016 yılında Antalya'da düzenlenen bir kongrede "Ahmet Yesevi Araştırmacı" ödülünü aldı. 2015 yılında sınıf öğretmeni Müge Akman Derin ile hayatını birleştirdi. 2017 yılında Meriç Mert isminde bir erkek çocukları oldu. İngilizce, Almanca ve Yunanca bilmektedir. Derin'in uluslararası dergilerde yayınlanmış birçok makalesi, uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan birçok bildirisi, Balkanlara yönelik köşe yazıları ve aktüel dergilerde yazdığı makaleler bulunmaktadır. Eğitimine, Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler alanında Doktora yaparak devam etmektedir. Murat Derin, Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (RUBASAM)'nin 25 Mart 2021'de yapılan Genel Kurulu'nda ülkemizin birçok değerli akademisyeni ile birlikte yönetim kurulu üyeliğine seçildi.