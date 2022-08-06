Kaynak: İHA

Murat Nehri, Bingöl, Genç, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Murat Nehri'nde mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

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