Murat Nehri'nde mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Murat Nehri'nde mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

06.08.2022 09:35

Murat Nehri'nde mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı Bingöl'ün Genç ilçesinde balık tutmak için gittikleri Murat Nehri'nde suların yükselmesiyle mahsur kalan 3 kişiyi, AFAD kurtardı.

Murat Nehri'nde mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde balık tutmak için gittikleri Murat Nehri'nde suların yükselmesiyle mahsur kalan 3 kişiyi, AFAD kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Genç ilçesindeki 3 arkadaş balık tutmak için Murat Nehri kenarına gitti. Baraj kapaklarının açılmasıyla suyun debisi yükselirken, 3 arkadaş nehirde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar, durumu AFAD'a bildirdi. Bölgeye giden ekipler, mahsur kalan 3 kişiyi bot yardımıyla kurtardı.

Vatandaşlar, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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Balık tutmak için gittikleri nehirde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı Balık tutmak için gittikleri nehirde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı Murat Nehri'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı Murat Nehri'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Kaynak: İHA

Murat Nehri, Bingöl, Genç, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Nehri'nde mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Murat Nehri'nde mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
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