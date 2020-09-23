Murat Şahin: Saygı duyulması gereken bir ekip, son 4 maçlarını izledik - Son Dakika

Murat Şahin: Saygı duyulması gereken bir ekip, son 4 maçlarını izledik

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin ve takımın Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, siyah beyazlıların UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakipleri Rio Ave mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Murat Şahin: Saygı duyulması gereken bir ekip, son 4 maçlarını izledik, System.String[]
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin ve takımın Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, siyah beyazlıların UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakipleri Rio Ave mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Nevzat Demir Tesisleri'nde konuşan Şahin,  "Tek maç ve evimizde oynayacağız. Önem verdiğimiz, iyi hazırlandığımız, bir maç son 4 maçlarını izledik, saygı duyulması gereken bir ekip" dedi. ŞAHİN: "TOPA SAHİP OLMAK İSYENEN BİR RAKİPLE OYNAYACAĞIZ"Turu geçen taraf olmak istediklerini dile getiren Şahin, "UEFA Avrupa Ligini önemsediklerini Tabii ki UEFA Kupası eleme maçı oynayacağız. Tek maç ve evimizde oynayacağız.  Önem verdiğimiz, iyi hazırlandığımız, bir maç son 4 maçlarını izledik, saygı duyulması gereken bir ekip. Ev sahibi olduğumuz için ufakta ola bir avantajımız var. Rakip oyunda topa sahip olmaya çalışan, geçen sene Portekiz'de ilk 3 takım dışında topa en çok sahip olan takım. Az gol yiyen bir ekip. Bugün kampa girip yarına  turu geçen takım olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.  "ATIBA, JOSEF,  N'KOUDOU YARIN YOK"Rio Ave maçında 3 ismin kesin sahada yer almayacağını belirten Şahin, "Yarın için kadroda olmayacak oyuncular var. Atiba'nın ağrıları var ve iki gündür antrenmanlar da yer almıyor. N'Koudou iki gündür bizimle ve hazır değil. Josef'in ise işlemleri sürüyor ve hazır değil. Bu simleri kesin kullanmayacağız. Bazı bölgelerde farklı oyuncularla sahaya çıkacağız. Rotasyon daha farklı bir olay, en iyi kadroyla sahaya çıkmaya çalışıyoruz. Konyaspor'a karşı forma giyecek oyuncular yarın da sahada olabilir. bunu rotasyon olarak değerlendirmiyoruz" diye konuştu. "EN KISA ZAMANDA HAZIR OLACAĞIZ"Siyah beyazlı ekibin tam hazır olmadığını söyleyen Şahin, "Hazırlık dönemi  devam ettiği için bu eksikler çözülecek. Eksikleri çözüyoruz, oyuncularla çalışıyoruz. Oyuncularımız bu eksikleri çözebilecek durumda oldukları için bu takımdalar. Hemen çözüme ulaştırılacak bir durum değil süreç lazım. Takımın oyun içinde yaşayacağı sorunları çözmek için çalışıyoruz. Yarın çözülecek bir durum değil ama kısa zamanda çözeceğiz. En kısa zamanda takım hazır olacak" dedi. MENSAH: KOLAY MAÇ OLMAYACAK Takımın yeni transferi Mensah, Rio Ave maçı için, "Bu maçın zor olacağını biliyoruz, hazırız. Hafta içi bu maça çalıştık. Bu tarz maçlar kolay olmuyor. Antalyaspor maçından sonra zor bir maç daha oynayacağız. Rio Ave, Portekiz'den tanığım bir takım, kontra atağı iyi oynayan bir takım. Kolay bir maç beklemiyoruz" dedi. ÖNEMLİ HOCAN SAHADA HOCANIN İSTEDİĞİNİ YAPMAK"Sahada birçok mevkide forma giyebildiğini söyleyen Mensah, "Benim için hocanın ne istediği önemli. Hocam ne isterse onu yapmaya çalışıyorum. Sahada 6 numara, 8 numara ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyorum ama hocamın istediğini yapmak benim için yeterli" şeklinde konuşu. "BURADA MUTLUYUM"

Beşiktaş'ta mutlu olduğunu belirten Mensah, "Atletico'ya ilk gittiğimde gençtim ve futbola dair orada çok şey öğrendim. Kendimi geliştirdim ve şu an bulunduğum ortamda daha farklı bir futbolcuyum şu an buradaki amacım uzun yıllar burada olmak çünkü burada olmaktan mutluyum sonrasında daha iyi bir Avrupa kulübünde oynamak isterim" ifadelerini kullandı.


- Atiba

Murat Şahin, Beşiktaş, Rio Ave, oyunlar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:57 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Murat Şahin: Saygı duyulması gereken bir ekip, son 4 maçlarını izledik - Son Dakika Spor

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