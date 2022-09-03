Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

03.09.2022 13:30
Tekirdağ'dan kısa kısa

Muratlı ilçesinde 16 derslikli ortaokul, spor salonu, bağımsız sanat atölyesi ve uzay gözlemevi yapılmasına dair protokol imzalandı.

Muratlı ilçesinde 16 derslikli ortaokul, spor salonu, bağımsız sanat atölyesi ve uzay gözlemevi yapılmasına dair protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akpa Kimya Ambalaj Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Darcan tarafından 16 derslikli ortaokul, spor salonu, bağımsız sanat atölyesi ve uzay gözlemevi yaptırılmasına dair protokolün imzalanması için Valilik Toplantı Salonu'nda program düzenlendi.

Protokol, Vali Aziz Yıldırım, Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan tarafından imzalandı.

Vali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, okulu yaptıran Kemal Darcan'a teşekkür ederek, yeni yapılacak okulda çok başarılı öğrencilerin yetişeceğini belirtti.

- Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Uluslararası Öğrenci Derneği (TUDER) temsilcileri Furkan Yıldız ve Şükrü Aktürk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, yeni eğitim öğretim yılında uluslararası öğrencilere yönelik yapılması planlanan çalışmalar ve etkinlikler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, uluslararası öğrencilerin üniversiteye değer kattığını belirterek ziyaretleri için konuklara teşekkür etti.

Şahin, üniversitenin yayını olan " Namık Kemal: Hayatı-Düşünceleri-Eserleri"ni Yıldız ve Aktürk'e hediye etti.

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Kaynak: AA

Namık Kemal, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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