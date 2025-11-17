Muratpaşa Belediyesi'nden Hijyen Sertifika Programı

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, restoran, kafe, lokanta ve pastanelerin hijyen ve güvenlik standartlarını yükseltmeyi amaçlayan Gold Town Sertifika Programı kapsamında 50 işletmeye yönelik bilgilendirme çalışması yürüttü.

Antalya'da restoran, kafe, lokanta ve pastane gibi işletmelerin hijyen ve güvenlik standartlarını yükseltmeyi amaçlayan Gold Town Sertifika Programı kapsamında Muratpaşa Belediyesi, 50 işletmeye bilgilendirme yaptı.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) ve Diversey tarafından yürütülen program, Antalya'yı hijyen ve gıda güvenliğinde örnek bir şehir haline getirmeyi hedefliyor.

Uluslararası standartlara uygunluğunu belgeliyor

Kurumlar arasında imzalanan iş birliği protokolüyle gastronomi alanında gıda güvenliğinin artırılması, şeffaf ve güvenilir bir hizmet ortamının oluşturulması, ekonomik katkının güçlendirilmesi ve bölgesel değerlerin korunması amaçlanıyor. Gönüllülük esasına dayanan programa başvuran restoran, kafe, lokanta ve pastaneler belirlenen kriterleri karşıladıkları takdirde sertifika almaya hak kazanıyor. Sertifika, işletmelerin uluslararası standartlara uygunluğunu belgeleyen bir gösterge niteliği taşıyor.

Muratpaşa Belediyesi bu kapsamda 50 işletmeye yönelik bilgilendirme gerçekleştirirken, programa başvurmak isteyen işletmeler 'goldtown.muratpasa-bld.gov.tr' adresi üzerinden müracaatlarını yapabilecek.