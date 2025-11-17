Muratpaşa Belediyesi'nden Hijyen Sertifika Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muratpaşa Belediyesi'nden Hijyen Sertifika Programı

17.11.2025 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyesi, Gold Town Sertifika Programı ile Antalya'daki 50 restoran, kafe, lokanta ve pastanenin hijyen ve güvenlik standartlarını artırmayı hedefliyor. Program, gıda güvenliğini artırarak Antalya'yı örnek bir şehir yapmayı amaçlıyor.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, restoran, kafe, lokanta ve pastanelerin hijyen ve güvenlik standartlarını yükseltmeyi amaçlayan Gold Town Sertifika Programı kapsamında 50 işletmeye yönelik bilgilendirme çalışması yürüttü.

Antalya'da restoran, kafe, lokanta ve pastane gibi işletmelerin hijyen ve güvenlik standartlarını yükseltmeyi amaçlayan Gold Town Sertifika Programı kapsamında Muratpaşa Belediyesi, 50 işletmeye bilgilendirme yaptı.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) ve Diversey tarafından yürütülen program, Antalya'yı hijyen ve gıda güvenliğinde örnek bir şehir haline getirmeyi hedefliyor.

Uluslararası standartlara uygunluğunu belgeliyor

Kurumlar arasında imzalanan iş birliği protokolüyle gastronomi alanında gıda güvenliğinin artırılması, şeffaf ve güvenilir bir hizmet ortamının oluşturulması, ekonomik katkının güçlendirilmesi ve bölgesel değerlerin korunması amaçlanıyor. Gönüllülük esasına dayanan programa başvuran restoran, kafe, lokanta ve pastaneler belirlenen kriterleri karşıladıkları takdirde sertifika almaya hak kazanıyor. Sertifika, işletmelerin uluslararası standartlara uygunluğunu belgeleyen bir gösterge niteliği taşıyor.

Muratpaşa Belediyesi bu kapsamda 50 işletmeye yönelik bilgilendirme gerçekleştirirken, programa başvurmak isteyen işletmeler 'goldtown.muratpasa-bld.gov.tr' adresi üzerinden müracaatlarını yapabilecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Gastronomi, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi'nden Hijyen Sertifika Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Erbakan’ın seçim vaadi kongreye damga vurdu Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç “kilometre“ detayı Börekçideki kadın cinayetinde korkunç "kilometre" detayı
Muazzez Abacı’nın torunu törende gözyaşlarına boğuldu: Onun sayesinde Atatürk’ü çok sevdim Muazzez Abacı'nın torunu törende gözyaşlarına boğuldu: Onun sayesinde Atatürk'ü çok sevdim
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti
Kongo’da isyancı şiddeti: Sağlık merkezine saldırıda 20 ölü Kongo'da isyancı şiddeti: Sağlık merkezine saldırıda 20 ölü
Mustafa Erhan Hekimoğlu’ndan Beşiktaş’a kötü haber Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

10:53
Aydın’da neler oluyor 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti
10:52
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat SGK uzmanı uyardı
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı
10:51
24 yıllık özlem sona erecek mi İşte A Milli Takım’ın Dünya Kupası’ndaki muhtemel rakipleri
24 yıllık özlem sona erecek mi? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri
10:28
Kamu bankasında skandal Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası
Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası
09:56
Terör örgütü PKK Zap’tan çekildi
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi
09:52
Şehit tabutunun başında gülen başkanın oğlundan skandal paylaşım
Şehit tabutunun başında gülen başkanın oğlundan skandal paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 11:08:31. #7.13#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi'nden Hijyen Sertifika Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.