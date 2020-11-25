Muratpaşa Belediyespor'un rakibi Bodrum Yalıkavak oldu

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası'ndan son 16'daki rakibi Bodrum Yalıkavak Spor Kulübü oldu.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası'ndan son 16'daki rakibi Bodrum Yalıkavak Spor Kulübü oldu. EHF Avrupa Kupası'nda 4'üncü tur maçları şubat ayında oynanacak. EHF Avrupa Kupası 3'üncü tur maçında Kosova temsilcisi KHF Ferizaj'ı yenerek Avrupa'nın en iyi 16 takımı arasına kalan Muratpaşa Belediyespor'un 4'üncü turdaki rakibi belli oldu. EHF'nin Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Muratpaşa Belediyespor, Yalıkavakspor'la eşleşti. Muratpaşa Belediyespor, son 8 mücadelesi vereceği Yalıkavak'la ilk maçını 9 - 10 Şubat tarihlerinde deplasmanda oynayacak. Karşılaşmanın rövanşı ise bir hafta sonra Antalya'da yapılacak. - ANTALYA

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