Muratpaşa'da salgın önlemleri - Son Dakika

Muratpaşa'da salgın önlemleri

18.11.2020 14:34
Muratpaşa'da salgın önlemleri, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi Covid-19 salgının yayılımını kontrol altında tutmak amacıyla yayımlananan genelgeye bağlı olarak belediyenin kent parkalarında bulunan Dağ Yakası ve Deniz Yüzü kafelerinin gel-al paket servis sistemine geçti.

Muratpaşa Belediyesi Covid-19 salgının yayılımını kontrol altında tutmak amacıyla yayımlananan genelgeye bağlı olarak belediyenin kent parkalarında bulunan Dağ Yakası ve Deniz Yüzü kafelerinin gel-al paket servis sistemine geçti. Yüz yüze eğitimin sona erdiği eğitim kurumlarında ihtiyaca bağlı olarak uzaktan eğitim modeli uygulanacak.

Muratpaşa Belediyesi'nde covid-19 salgınında vaka sayılarında artışa bağlı olarak İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge uyarınca alınacak önlemler belirlendi.

Kafelerde gel-al servisi

Yapılan değerlendirme sonucunda Başkan Uysal, Erdal İnönü ve Ziya Gökalp kent parkları içinde bulunan Dağ Yakası ve Deniz Yüzü kafelerinde, 21 Kasım Cumartesi'den itibaren 10.00 – 20.00 saatleri arasında gel-al paket servis uygulamasına geçileceğini söyledi. Başkan Uysal, bununla birlikte, falez bandında yer alan Engelsiz Kafe ve Adalya Kafe'de de hizmetin genelgeyle belirtilen cuma saat 20.00 itibariyle durdurulacağını belirtti.

Yüz yüze eğitim sona erdi

Başkan Uysal, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık'a kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini açıklamasına bağlı olarak kısa adı MURGEM olan Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi ve 3 mahallede yer alan destek eğitim kurs merkezlerinde yüz yüze eğitimin durdurulduğunu belirtti. Başkan Uysal, tüm kurs ve eğitim merkezlerinin uzaktan eğitim modeli altyapısına sahip olduğunu belirterek, "İhtiyaç olması durumunda uzaktan, online eğitime başlayabiliriz" dedi.

Spor açık alanda

Ayrıca Sağlıklı Muratpaşa Hareketi kapsamında park ve meydanlar gibi açık alanda gerçekleştirilen pilates, aerobik ve yoga kursları ve mahalle mahalle gerçekleştirilen temel bisiklet sürüş eğitimi haricindeki tüm sonbahar dönemi spor okulu kursları da iptal edildi.

Çok boyutlu mücadele

Muratpaşa Belediyesi olarak covid-19 salgınında toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenen bir mücadele sürecini Türkiye'de henüz hiçbir resmi vakanın açıklanmadığı şubat ayında başlattıklarını belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:

"İnsanlarımız, maskeye ulaşmakta büyük sorunlar yaşarken Muratpaşa'mızı kapı kapı dolaşarak 891 bin yıkanabilir maskeyi komşularımıza ulaştırdık. 60 binin üzerinde siperlikli yüz maskesi üreterek başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ulaştırdık. Sosyal mesafeli banklar üreterek salgına karşı dirençli şehirlerin oluşturması konusunda öncü çalışmaları hayata geçirdik. Dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdik. Evde Bakım Hizmeti birimizi güçlendirip ihtiyacı olan her komşumuza ulaşmaya çalıştık. Aşevimizin kapasitesini arttırarak her zaman olduğu gibi komşularımızla yan yana olduk. İnternet üzerinden uygulamaya aldığımız Komşu Dayanışma Sistemi'yle gerçek bir toplumsal dayanışmayı oluşturduk."

Normalleşme adımlarını atılmaya başlandığı yaz döneminde ise maske – sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde falez plajlarını hizmete açtıklarını, kültür ve sanat etkinliklerine yeniden başladıklarını, eğitim kurumlarını açtıklarını hatırlatan Başkan Uysal, "Ancak ne yazık ki, salgının geldiği aşamada sokağa çıkma kısıtlamalarını da içeren bir dizi önlem yeniden gündeme geldi. Muratpaşa Belediyesi olarak kendimizi bu önlemlere göre yeniden organize ederken salgının ilk gününden bu yana sürdüğümüz çalışmalar kesintisiz devam edecektir" diye konuştu. - ANTALYA

Muratpaşa'da salgın önlemleri

milli eğitim bakanlığı, Koronavirüs, Muratpaşa, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muratpaşa'da salgın önlemleri - Son Dakika


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