Muratpaşa'da Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul anıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in ölüm yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliklerinde "Geçmişteki kahramanları anmazsak gelecekte kahramanlar üretemeyiz. Onları cesaretlendiremeyiz" dedi.



Birinci Dünya Savaşı yıllarında Meis Limanı'nda demirli deniz uçağı gemisini karadan topçu atışlarıyla batırarak dünya savaş tarihine adını yazdıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, 51'nci ölüm yıldönümünde anıldı.



Muratpaşa Belediyesi ve Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) tarafından düzenlenen anma programı Erdal İnönü Kent Parkı'nda bulunan Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul anıtında gerçekleştirildi. Başkan Uysal ve AKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rıza Ünlü'nün yanı sıra CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul'un da katıldığı tören saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul'un Türkiye'nin yeterince tanımadığı bir kahraman olduğunu söyledi. Antalya'nın araştırmacılar sayesinde adını dünya savaş tarihine yazdıran Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul'u yeni kuşaklara tanıtma şansına ulaştığını kaydeden Uysal, "Onların varlığı şehirlerimize, ülkemize olduğu gibi, ruh veriyor. Tarihi bir derinlik veriyor. Çocuklarımıza örnek alacakları kahramanlar hediye ediyor. Burada yaşayan insanlarını tasada ve kıvançta beraberliği, bir ulus olabilme yönündeki iradelerini pekişmesiyle ilgili katkı sağlıyor. Bizim için çok değerli Mustafa Ertuğrul Aker. Biz onu gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz. Bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Geçmişteki kahramanları anmazsak gelecekte kahramanlar üretemeyiz. Onları cesaretlendiremeyiz" ifadelerinde bulundu.



Konuşmaların ardından Başkan Uysal, AKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ünlü'yle anıta çelenk bıraktı. Muratpaşa Belediyesi ve AKSAN tarafından düzenlenene anma etkinlikleri, Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul'un Andızlı Mezarlığı'nda bulunan kabri başında Kuran-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Etkinlikler, Muratpaşa Camii'nde Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker şansında tüm şehit ve gaziler için helva dağıtılmasıyla sona erdi. - ANTALYA