Mursi için Manyas ve Sındırgı'da gıyabi cenaze namazı
1 saat önce
Mısır'ın seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi için Manyas ve Sındırgı'de gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mısır
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:59 Kaynak: İHA
'ın seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi
için Manyas
ve Sındırgı
'de gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı
olan Muhammed Mursi için öğle namazı sonrası Manyas ve Sındırgı'da camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı. Manyas'ta imam Niyazi Yalçın, Mursi'nin hak ve adalet yolunda şehadete erdiğini belirterek, "Allah inşallah Müslüman kardeşlerimize böyle ölümler nasip eder "diyerek, cenaze namazını kıldırdı. Cenaze namazına Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sındırgı'da kılınan gıyabi cenaze namazına STK temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, partililer ve vatandaşların katılımı ile kılındı. - BALIKESİR
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