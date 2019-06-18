Son Dakika Haberleri: Mursi için Manyas ve Sındırgı'da gıyabi cenaze namazı
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Mursi için Manyas ve Sındırgı'da gıyabi cenaze namazı

1 saat önce

Mısır'ın seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi için Manyas ve Sındırgı'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi için Manyas ve Sındırgı'da gıyabi cenaze namazı, System.String[]
Mısır'ın seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi için Manyas ve Sındırgı'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi için öğle namazı sonrası Manyas ve Sındırgı'da camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı. Manyas'ta imam Niyazi Yalçın, Mursi'nin hak ve adalet yolunda şehadete erdiğini belirterek, "Allah inşallah Müslüman kardeşlerimize böyle ölümler nasip eder "diyerek, cenaze namazını kıldırdı. Cenaze namazına Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sındırgı'da kılınan gıyabi cenaze namazına STK temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, partililer ve vatandaşların katılımı ile kılındı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:59 Kaynak: İHA
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